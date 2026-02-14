ЗАРЕЖДАНЕ...
Три празника в един ден
На 14 февруари 879 година е успението на Свети Константин - Кирил Философ. Заедно с брат си Методий, той е създателят на глаголицата. Остава в историята като славянски християнски просветител. Канонизиран е от православната и католическата църква за светец и за равноапостол. Обявен е от папа Йоан Павел II за съпокровител на Европа. Православните християни го почитат и като един от светите Седмочисленици.
Празнува се и Трифон Зарезан по стар стил. Свети Трифон се счита за пазач на лозята. Традиционно празникът се свързва със смяната на сезоните и прехода от зима към пролет. Но традициите се свързват с първия стопански процес в обработка на лозата след зимата.
14 февруари се свързва обаче и със Свети Валентин. На този ден влюбените си разменят валентинки и си подаряват подаръци.
