Този здравословен зеленчук е пълен с витамини, които играят решаваща роля за свалянето на килограми

© Чесънът е с остра миризма, но въпреки това той е неизменна част от диетата на много хора, именно защото се смята, че този зеленчук поддържа имунната система и предпазва от много болести.



Този зеленчук е с богата хранителна стойност - хранителни и активни съединения в състава му могат да помогнат за облекчаване на редица здравословни състояния.



"Независимо дали страдате от ниско кръвно налягане или настинка, чесънът може да бъде отличен домашен лек. Изненадващо, чесънът също може да ви помогне да загубите мазнини по корема по определени начини", казва д-р Пономарева, предаде zdrave.to.



Чесън за отслабване - как е правилно да се консумира



Този здравословен зеленчук е пълен с витамини B6 и C, фибри, манган, калций, които играят решаваща роля за свалянето на килограми.



"Според проучване от 2011 г., публикувано в "The Journal of Nutrition", екстрактът от чесън може да доведе до загуба на тегло при някои жени.



Според друго проучване, изследователите са открили, че когато мишките са хранени с чесън в продължение на осем седмици, тяхното телесно тегло и процентът на складирани мазнини намалява значително.



В допълнение към това, чесънът може също да помогне за повишаване на имунитета, детоксикация на тялото и борба с настинки и грип", казва специалистът.



Диетологът препоръчва три начина, по които можете да използвате чесън за отслабване:



- С черен пипер - нарежете 2-3 скилидки чесън, сложете го в чаша вода и оставете да престои една нощ. На сутринта извадете скилидката чесън и добавете щипка черен пипер. Разбъркайте добре сместа и я изпийте на празен стомах.



- С мед - обелете 2-3 скилидки чесън и ги намачкайте добре. Смесете счукания чесън и малко мед. Оставете сместа да престои 15-20 минути и след това я изяжте. Сместа се приема веднъж на ден.



- С лимонов сок - добавете 2-3 обелени скилидки чесън в чаша топла вода и оставете да престои малко. Сега добавете лъжица лимонов сок и разбъркайте добре сместа. Изпийте сместа сутрин на гладно.



Други ползи от чесъна



Яденето на този зеленчук намалява риска от високо кръвно налягане, инсулти и инфаркти. Той също така предпазва от диабет. S-алил-L-цистеинът, активната съставка в екстракта от стар чесън, има силно антиоксидантно действие.



Тя ефективно защитава тялото от оксидативен стрес и увреждане, причинено от свободните радикали. Също така намалява риска от развитие на диабет.



S-алил-L-цистеинът също има противовъзпалителни ефекти, които помагат за предотвратяване и лечение на заболявания като артрит, астма и болестта на Алцхаймер.