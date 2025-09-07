Този трик ще поправи счупения ви нокът за миг

© Дългите нокти са тенденция и ако сте я харесвате, със сигурност знаете колко е трудно да ги поддържате перфектно. Със сигурност ви се е случвало веднъж или повече да свършите някаква работа и изведнъж един от ноктите, които сте отглеждали дълги с толкова много усилия и търпение, да се счупи или да се среже. Какво правите тогава? Или ги изрязвате всичките, така че да са с еднаква дължина, или прилагате трика, който маникюристката Бетина Голдщайн показва стъпка по стъпка.



Можете обаче сами да "залепите“ счупения/срязан нокът у дома, като всичко, от което се нуждаете, е пакетче чай. Тези пакетчета са направени от тънка, влакнеста хартия, която може да залепне за нокътя, но без да добавя обем, който ще разкрие вашата "тайна“, пише marieclaire.gr.



Разбира се, този трик може да "спаси“ вас и нокътя ви само ако не е бил напълно отрязан. Какво трябва да направите в такъв случай? Отрежете парче от торбичката, равно на размера на нокътя ви, и го залепете, или след като сте нанесли прозрачен основен лак - залепете с лепило за нокти. След това нанесете още един слой лак и след като изсъхне напълно, изпилете нокътя в желаната форма. Накрая лакирайте ноктите си по обичайния начин с избрания от вас лак и сте готови.