Този нисковъглехидратен зеленчук става за супа, гарнитура, дори тесто за пица
– Витамин C
– Витамин K
– Фолиева киселина
– Фибри
– Антиоксиданти (включително глюкозинолати и изотиоцианати)
Благодарение на високото съдържание на фибри, карфиолът стимулира чревната перисталтика и създава усещане за ситост. Витамин C в него подпомага естествената защита на организма, особено в сезоните на вирусни инфекции. Карфиолът често се използва като заместител на ориз или картофи при хора, които ограничават въглехидратите. Съдържащите се съединения в кръстоцветните зеленчуци се свързват с понижаване на оксидативния стрес.
Преди да започнем да го готвим, ФОКУС ще ви подскаже и как да изберете правилно този зеленчук на сергията. Свежият карфиол има: стегната бяла глава и
свежи зелени листа. Избягвайте карфиол с тъмни петна или меки участъци.
Ето и три лесни и изпитани от ФОКУС рецепти с карфиол
Печен карфиол с чесън и пармезан
Необходими продукти:
1 средно голям карфиол
2–3 скилидки чесън
3 с.л. зехтин
50 г настърган пармезан
сол, черен пипер
Приготвяне:
Нарежи карфиола на розички, смеси със зехтина и ситно нарязания чесън. Подреди в тава и печи на 200°C около 20–25 минути. Поръси с пармезан и върни за още 5 минути до златиста коричка.
Крем супа от карфиол
Необходими продукти:
1 карфиол
1 малък картоф (по желание, за плътност)
1 глава лук
1 с.л. масло
800 мл зеленчуков бульон
щипка индийско орехче
Приготвяне:
Задуши лука в масло, добави нарязания карфиол и картоф. Залей с бульона и вари до омекване. Пасирай до гладка текстура, овкуси с индийско орехче.
"Ориз" от карфиол
Настържи суров карфиол на едро ренде или го смели в блендер до структура на ориз. Задуши за 5–7 минути в тиган със зехтин и малко сол. Подходящ е като гарнитура към месо или зеленчуци.
