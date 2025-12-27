ЗАРЕЖДАНЕ...
Това не е селището на Дядо Коледа, тази зимна приказка се намира у нас
Кадрите са от хижа "Ехо" и са дело Севдалин Миланов, публикувано на страницата на Меteo Bulgaria. Хижата е в Централния Балкан, намира се на седловина Железни врата, между върховете Кавладан и Юмрука.
