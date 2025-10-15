ЗАРЕЖДАНЕ...
|Това ли е жената, причина за последния скандален развод
25-годишната американска кънтри певица наскоро сподели клип в социалните мрежи, съдържащ откъс от новата ѝ песен The Devil Win, чийто текст разказва за вътрешния смут и съмнението в себе си.
В авторското парче тя пее: "Не знам в какво, по дяволите, вярвам, не знам как да излекувам душата си или как да се боря с това чувство, това е дяволски добро място за посещение."
Родената във Флорида музикантка завършва публикацията с няколко озадачаващи реда: "Без значение колко близо съм до ръба на пламъците, колкото и изкушаващо да е, няма да позволя на Дявола да победи."
Нито Кийт, нито Маги са коментирали публично слуховете за романтичната си връзка. Те се появиха след новината, че 58-годишната Никол е подала молба за развод с 57-годишния Кийт на 30 септември.
След разкритието за раздялата им, отново се появиха клипове от миналото на Ърбън на сцената с китаристката Маги, което подхранва слуховете за романтична връзка между тях.
Едно видео го показва как сочи към музиканта, докато пее: "Роден съм да те обичам" в Лас Вегас, докато друго го заснема как променя текста: "Baby I'll be the fighter" на: "Maggie, I'll be your kytarist" по време на концерт в Чикаго.
Кийт и Маги се запознават през април 2024 г., когато той я кани да свири с него на музикалните награди CMT. След това я моли да се присъедини към него като китарист.
През април тази година Маги разкрива за сътрудничеството си с кънтри звездата в интервю за Pittsburgh Music Magazine. "Работата с Кийт беше като да ходя в училище за рок звезди. Той е музикална енциклопедия", каза тя пред изданието. Забележително е, че Маги не беше част от концерта на Кийт в Пенсилвания миналата седмица.
Изгряващата звезда на кънтри музиката се премества от Флорида в Нашвил, Тенеси, за да се занимава с музика, когато е само на 18 години, но е издавала музика много преди това. "Издадох първия си албум, когато бях на 13 години", казва тя пред The Hamilton County Reporter.
Маги стана известна чрез поредицата си в TikTok, Finish the Lick, в която демонстрира уменията си на множество инструменти. Оттогава нейните видеа са събрали над 40 милиона гледания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
