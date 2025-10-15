Новини
Това ли е жената, причина за последния скандален развод
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:24
©
виж галерията
Китаристката на Кийт Ърбан, Маги Бо, предизвика фурор сред феновете си, като сподели песен с много показателен текст, докато тя и бившият съпруг на Никол Кидман упорито подхранват слуховете за романтична връзка помежду си.

 

25-годишната американска кънтри певица наскоро сподели клип в социалните мрежи, съдържащ откъс от новата ѝ песен The Devil Win, чийто текст разказва за вътрешния смут и съмнението в себе си.

В авторското парче тя пее: "Не знам в какво, по дяволите, вярвам, не знам как да излекувам душата си или как да се боря с това чувство, това е дяволски добро място за посещение."

Родената във Флорида музикантка завършва публикацията с няколко озадачаващи реда: "Без значение колко близо съм до ръба на пламъците, колкото и изкушаващо да е, няма да позволя на Дявола да победи."

Нито Кийт, нито Маги са коментирали публично слуховете за романтичната си връзка. Те се появиха след новината, че 58-годишната Никол е подала молба за развод с 57-годишния Кийт на 30 септември.

След разкритието за раздялата им, отново се появиха клипове от миналото на Ърбън на сцената с китаристката Маги, което подхранва слуховете за романтична връзка между тях.

Едно видео го показва как сочи към музиканта, докато пее: "Роден съм да те обичам" в Лас Вегас, докато друго го заснема как променя текста: "Baby I'll be the fighter" на: "Maggie, I'll be your kytarist" по време на концерт в Чикаго.

 

Кийт и Маги се запознават през април 2024 г., когато той я кани да свири с него на музикалните награди CMT. След това я моли да се присъедини към него като китарист. 

През април тази година Маги разкрива за сътрудничеството си с кънтри звездата в интервю за Pittsburgh Music Magazine. "Работата с Кийт беше като да ходя в училище за рок звезди. Той е музикална енциклопедия", каза тя пред изданието. Забележително е, че Маги не беше част от концерта на Кийт в Пенсилвания миналата седмица.

Изгряващата звезда на кънтри музиката се премества от Флорида в Нашвил, Тенеси, за да се занимава с музика, когато е само на 18 години, но е издавала музика много преди това. "Издадох първия си албум, когато бях на 13 години", казва тя пред The ​​Hamilton County Reporter.

Маги стана известна чрез поредицата си в TikTok, Finish the Lick, в която демонстрира уменията си на множество инструменти. Оттогава нейните видеа са събрали над 40 милиона гледания.






