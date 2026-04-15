Една от картините на знаменития испански художник Пабло Пикасо, оценена на над 1 милион долара, беше продадена за цената на вечеря в Париж, съобщава CNN

Ари Ходара беше големият победител в томболата "1 Пикасо за 100 евро“. Тя предложи на участниците възможността да вземат вкъщи гвашовата картина на Пикасо от 1941 г. "Женско лице“. Цената на билета беше – както подсказва името на конкурса – 100 евро.

Общо 120 000 билети бяха разпродадени, а приходите ще бъдат дарени на Фондацията за изследване на Алцхаймер, подкрепяща клиничните изследвания на болестта в цяла Европа.

Ходара, който купи щастливия билет номер 94715 миналия уикенд, е любител на изкуството от Париж. Той работи в IT сектора. Науката, че сега притежава картина на Пикасо, дойде доста изненадваща за самия него: "Как мога да проверя дали това не е измама?“ - попита той по телефона, когато Пери Кочин, един от организаторите на томболата, му съобщи резултата по време на събитието, излъчвано на живо. Тя внезапно превключи на видеообаждане с победителя и го сподели пред публиката.

"Може ли човек да бъде нещастен, че е спечелил награда на Пикасо? Не, не мисля“ - каза Ходара, смеейки се.

Това е третото издание на кампанията. Първото издание "1 Пикасо за 100 евро“ се проведе през 2013 г., като средствата бяха дарени за опазването на Тир, исторически град в Южен Ливан. Второто издание през 2020 г. подкрепи програми за чиста вода и хигиена по време на разгара на пандемията от Covid-19.

Оливие Видмайер Пикасо, внук на легендарния испански художник, каза пред Паула Нютън от CNN преди събитието, че дядо му е създал "Tête de Femme“ в същото студио, където е нарисувал и шедьовъра си "Герника“.

Видмайер заяви, че творбата на дядо му е подценена: "Струва много повече от 1 милион долара“, - допълни наследникът на прочутият артист.