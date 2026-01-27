ЗАРЕЖДАНЕ...
Това е синът, с когото Дейвид и Виктория Бекъм се гордеят най-много
На 23 януари Ромео Бекъм дефилира по подиума на мъжката колекция есен/зима 2026-2027 на Willy Chavarria по време на Седмицата на модата в Париж - само пет дни след като по-големият му брат, Бруклин, отправи скандални обвинения срещу родителите им, Дейвид и Виктория Бекъм.
В клип, споделен от френското издание на Vogue, Ромео беше облечен в черно кожено яке, върху риза, с черна вратовръзка и дънки. Той носеше маратонки и черни слънчеви очила, докато ходеше по време на ревюто.
51-годишната Виктория показа подкрепата си за Ромео в социалните мрежи, като публикува отново видеото на списанието в своите Instagram Stories, написвайки: "Гордея се с теб“. Тя също така остави четири емоджита с червени сърца в секцията за коментари.
20-годишният брат на модела, Круз, направи подобен жест в социалните си мрежи, оставяйки коментар под публикацията на Vogue France и също сподели видеото в своите Instagram Stories.
"Оооо, даааааа“, добави той в текста над видеото, в което по-големият му брат е на подиума.
14-годишната им сестра, Харпър, също наруши мълчанието си в социалните мрежи. Единствената дъщеря на звездните родители има свой профил в Instagram, където изрази вълнението си от професионалните постижения на брат си Ромео.
"Отново!! Още едно невероятно ревю“, написа тя в Instagram Stories върху черно-бяло видео на брат си.
Това не е дебютът на Romeo на модния подиум по време на седмицата на модата. Моделът вече е участвал в ревюто на H&M&180 в Лондон, ревюто есен-зима 2025 на Versace в Милано и представянето на колекцията пролет/лято 2025 на Balenciaga в Париж, пише ladyzone.
Месеци след нарастващите спекулации за разрив в клана Бекъм, Бруклин написа своето официално изявление, което остави медиите и феновете на семейството в шок. Той подробно описа, че родителите му многократно са се опитвали "да разрушат“ връзката му със съпругата му Никола Пелц в името на публичността и медийния образ на семейство Бекъм.
Други обвинения включват твърдения, че родителите му са се опитали да го "подкупят“ да "се откаже от правата“ върху името си преди сватбата му с Никола Пелц Бекъм през април 2022 г. и че Виктория е "провалила“ първия сватбен танц на двойката.
"Не искам да се помирявам със семейството си. Не ме контролират, за първи път в живота си отстоявам себе си“, написа отчасти Бруклин.
