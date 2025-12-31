По света се спазват много традиции на 31 декември, за които се вярва, че носят щастие и късмет, пари или любов. Една от тях се състои в това да изядете 12 зърна грозде в новогодишната нощ.Традицията идва от Исания. Смята се, че носи добър късмет и просперитет през новата година. Тя е позната като "Las doce uvas de la suerte" или "12-те зърна грозде на късмета", като всяко грозде представлява всеки месец от годината.Някои хора поставят акцента на поверието върху любовта и казват, че изпълнявайки ритуала през новата година ще срещнеш любовта на живота си.Трябва да ядете гроздето едно по едно при всеки удар на часовника.