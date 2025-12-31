ЗАРЕЖДАНЕ...
Това е най-обсъждания новогодишен ритуал последните години, не го пропускайте
©
Традицията идва от Исания. Смята се, че носи добър късмет и просперитет през новата година. Тя е позната като "Las doce uvas de la suerte" или "12-те зърна грозде на късмета", като всяко грозде представлява всеки месец от годината.
Някои хора поставят акцента на поверието върху любовта и казват, че изпълнявайки ритуала през новата година ще срещнеш любовта на живота си.
Трябва да ядете гроздето едно по едно при всеки удар на часовника.
Още по темата
/
Не е лошо днес да си купите хляб и други неотложни продукти. Малките търговци в квартала ще отворят чак на 5 януари
12:13
Българка: Платихме 1000 лева и получихме съобщение, че резервацията отпада, а парите ни - дарени?!
09:47
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
30.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ники Момчева, Astro Guide: Чакат ни значителни промени през следв...
15:48 / 30.12.2025
Карлос Насар проговори
15:29 / 30.12.2025
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза ...
12:42 / 30.12.2025
Някои зодии днес слагат точка, следва освобождение и подготовка з...
08:43 / 30.12.2025
Празник е! Сънищата имат голямо значение!
07:41 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.