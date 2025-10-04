"Това е цял икономически апарат": Как Тейлър Суифт изгради зашеметяваща бизнес империя

© Има много милиардери и поп звезди, но има само една Тейлър Суифт. Суифт не просто продава албуми; нейният екип е създал цяла икономическа екосистема, която се простира от продажбите на касети до резервациите на хотелски стаи, пише CNN.



Самата Суифт е известна с много роли. Тя е глобална актриса, филмов продуцент и, благодарение на годежа си с футболиста на Канзас Сити Чийфс Травис Келси, е и част от NFL. Към 2023 г. тя е и милиардерка.



В петък Суифт издаде 12-ия си студиен албум, озаглавен The Life of a Showgirl, заедно с концертен филм, като се очаква и двата албума да донесат още милиони – ако не и повече.



Индексът на милиардерите на Bloomberg изчислява, че богатството ѝ е нараснало с още един милиард долара през последните две години, като сега тя е оценена на 2,1 милиарда долара. Това се дължи на промени на пазарите, пари от рекордното турне Eras Tour и собствен концертен филм, както и на закупуването на правата върху всичките ѝ ранни албуми.



И за разлика от повечето известни личности, Суифт е превърнала доходоносните бизнес сделки в част от своята персона, позиционирайки се в авангарда на дългата история в музикалния бизнес, според която невидими ръководители са получавали голяма част от парите, реално генерирани от артистите.



"Тейлър излезе и каза: "Няма да позволя това да се случи, ще променя индустрията“, заяви професорът по музика от Университета на Орегон Дрю Нобиле пред CNN. "Ето защо цялата идея за Swiftonomics се наложи.“



Премиери на филми



Последният концертен филм на Суифт, "Taylor Swift: The Eras Tour", беше безпрецедентен успех за бавния боксофис след Covid, като генерира 261,7 милиарда долара световни приходи, показват данни на IMDB



AMC, дистрибуторът на филма, коментира, че филмът "счупи рекорди за приходи от продажби на билети за един ден предварителна продажба“, разбивайки предишния рекорд, държан от "Spider-Man: No Way Home", по-малко от три часа след като билетите станаха достъпни.



Суифт също така взе решение да работи директно с веригата киносалони AMC, като по този начин се отказа от традиционните филмови студия и получи по-голям дял от брутната печалба.



Сега Суифт се заема с друг филм, разпространяван от AMC, с "Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl“ – концертен филм, представен като парти по случай издаването на най-новия ѝ албум, който ще се прожектира в рамките на един уикенд. Deadline съобщава, че се очаква да донесе между 30 и 35 милиона долара приходи в страната.



Суифт предефинира "как киносалонът може да се използва за популяризиране на музиката, кариерата и публичния ѝ образ“, каза пред CNN Пол Дергарабедиан, ръководител на пазарните тенденции в Comscore.



Стимулиране на местния бизнес



Мащабното турне Eras Tour на Тейлър Суифт се разпростира в 51 града, в които тя е участвала. То се превърна в най-печелившото турне на всички времена с очаквани 2,2 милиарда долара само от продажби на билети в Северна Америка.



Според анкетната компания Question Pro, Swifties са похарчили приблизително 5 милиарда долара в Съединените щати във връзка с турнето Eras. Американската туристическа асоциация установи, че участниците в турнето Eras са похарчили средно по 1300 долара за пътувания, хотели, храна и стоки – приблизително толкова, колкото и посетителите на Супербоул.



Централните райони на градовете, които тя посещава, съобщават за пикове в трафика и заетостта на хотелите, чупейки рекорди в градове като Питсбърг, Пенсилвания.



Въпреки че издаването на албума със сигурност няма да повлияе на БВП, както направи турнето Eras, професорът по икономика от Американския университет Кара Рейнолдс отбеляза, че албумите на Суифт са склонни да харчат повече пари на местно ниво, отколкото други изпълнители. Това се изразява в бизнес в барове, организиращи партита по случай издаването на албума, клиенти, купуващи нови тоалети за тези партита, и продажба на билети в киносалоните.



Притежавайки нейния музикален каталог



Индексът на милиардерите на Bloomberg оцени стойността на музиката, създадена от Суифт от 2019 г. насам, на 400 милиона долара. След като Суифт изкупи обратно правата върху записите на най-ранните си албуми от частна инвестиционна компания, тази сума със сигурност ще се увеличи, след като тя има контрол над целия си музикален каталог, както и над презаписите на "Taylor's Version“.



Сега Суифт може да се възползва от историческия успех на ранните си творби, както и от всички нови проекти, откакто турнето Eras я изстреля към още по-голяма слава.



Рейнолдс отбеляза, че когато Суифт издаде албум, стриймингът на предишните ѝ творби също се увеличава рязко и това със сигурност ще донесе още повече пари.



Тейлър Суифт е най-добрият изпълнител в света на Spotify през последните две години, а албумите ѝ са станали платинени – което означава, че са продадени в над милион копия – повече от 100 пъти. И това не включва синглите ѝ и изданията ѝ извън албума.



Възходът на стрийминг услугите означава, че отдавна сме отминали дните, в които продажбите на албуми бяха основният бизнес модел за изпълнителите. Суифт е пионер на новия метод: разглеждането на новия албум като врата към допълнителни доходи от мърчандайзинг, турнета, филми и други.



"Вече не става въпрос само за продажби на албуми или само за билети“, каза Нобиле. "Това е цял икономически апарат.“