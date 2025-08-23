Новини
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 20:16
©
"Дуетът "Торино и Пашата" няма да се разделя! Това категорично обясни Тодор Димитров - Торино по време на участието си в студиото на "Събуди се".

"Решихме да първо място да се пошегуваме един с друг с лъжата за разделянето - коментира той. - Някои хора приеха с радост тази "новина", а сега сигурно ги разочаровам с това интервю. "Торино и Пашата" е марка е никога няма да се разпадне", заяви Тодор.

Всъщност дуетът пусна нова песен, озаглавена "Циганска сватба", в която участие взе и попфолк легендата Камелия. Затова много хора си помислиха, че новината за раздялата е пр.

"Истинските фенове знаят, че няма как ние да се разделим. Относно новата ни песен - бяхме качили публикации, разкриващи, че ще излиза, така че не сме й направили точно пиар. Но ако бяхме решили да направим така, то наистина щеше да поработи", казва още Торино.






Тези пичове са толкова известни, че добре, че родителите им знаят кои са
