"Топлофикация-Перник“ беше номинирана и грабна наградата в категория "Енергетика“ за ключово за региона дружество, отличаващо се с динамично развитие, социална отговорност и екологични иновации на XI-тото издание на наградите Bright Awards. Церемонията се проведе в хотел "Маринела“ в София на 30.04.26 г. и отличи най-успешните и иновативни компании в страната.

Наградата от страна на "Топлофикация-Перник“ взе зам.-директора на дружеството Митко Димитров. "Благодаря от името на целия екип на "Топлофикация Перник“ за тази награда. Приемам я като знак на признание и висока оценка за нашата работа, но и като отговорност да продължаваме да се стремим към все по-високи стандарти. Нашето дружество има ключова икономическа роля за региона, ние сме и един от най-големите работодатели. Имаме значима социална задача, като доставяме качествена енергия и услуги за целия град, включително за лечебни и учебни заведения. Стремим се да се развиваме с всяка изминала година, да предоставяме все по-добри услуги за хората, да въвеждаме иновации, които да намалят отпечатъка ни и да подобрят екологията в града. Развиваме се с мисъл за всеки един от служителите и ги ценим високо. Тази награда е за всички тях. Благодаря още веднъж!“, каза Димитров след като получи наградата.

Сред официалните гости на церемонията Bright Awards бе министърът на туризма Ирена Георгиева, която връчи част от призовете.

Събитието събра елита на българския бизнес и туризъм. Призове бяха връчени в области като строителство, инвестиции, туризъм, енергетика, финансови институции, автоиндустрия, хранителна индустрия, медицина, образование, хотелиерство и ресторантьорство. Организатор на наградите е Балканската медийна асоциация, която традиционно отличава компании и марки със значим принос в различни икономически сектори.