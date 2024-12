View this post on Instagram A post shared by Borislav Dimitrov (@manekena_dimitrov_world) Най-светлите семейни празници чукат на вратата. И точна в тяхното навечерие на небосклона изгряха Пиленцата на Монако. Топ гъзарите. Особено Боби – елементът от мъжки пол.



Та двойката направи специален "поздрав“ към нас, простолюдието в България, пишат от Блиц.



Боби се фръцка по халат край басейна на някакъв хотел. Явно е в Монако. Браво! И ръси едни пожелания към българите, които сме тук. И пита:



"Вие как сте, копелета - бедни?", пита той.