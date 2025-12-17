ЗАРЕЖДАНЕ...
Том Круз отново тръгна на лов
Инсайдър споделя, че 63-годишната екшън звезда "е бил съсипан, когато всичко приключи, но вече е готов да намери нова половинка и действа много активно“.
Круз, който доскоро живееше във Великобритания, "би искал да бъде с жена от британското висше общество“, отбелязва източникът.
"Но това не е толкова лесно за уреждане, колкото с някоя от киноиндустрията, а и има толкова много красиви жени, които той винаги е харесвал — като Деми Мур, Анджелина Джоли и Дженифър Лопес.“
Според инсайдера Круз има поглед и към Шарлиз Терон, която през 2023-та с ентусиазъм заяви, че актьорът трябва да се присъедини към поредицата "Бързи и яростни“.
"Хора от обкръжението на Том му казват оттогава да се свърже с Шарлиз — и сега той сам казва, че ще го направи“, допълва източникът.
