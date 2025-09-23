ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Той взима толкова дрога, че наркокартел отказва да му продава
Актьорът, който стана известен с филми като "Взвод" и по-късно се превърна в най-високоплатената звезда в телевизията с "Двама мъже и половина", описа шокиращия момент, в който наркотрафикантите ефективно прекъснали връзките си с него. "Да, направиха го", отговори Шийн, когато Адамс попита с недоверие. "Те никога не бяха виждали някой да приема такова количество. И така, единствените други хора, на които доставяха такова количество, бяха дилърите, и те помислиха, че аз продавам дрогата."
Адамс продължи да натиска, като постави под въпрос отдавна циркулиращите слухове, че Шийн някога е изпушил седем грама крек кокаин на един път. Актьорът не отрече възможността, като се засмя, докато си спомняше, и отвърна с шега: "Някак си е забавно, нали?"
Борбата на Шийн с пристрастяването не беше само лична, а се разиграваше публично. През 2011 г., в разгара на славата си, той беше уволнен от "Двама мъже и половина" от Warner Bros и CBS след поредица от непредсказуеми изблици.
Сред най-забележителните инциденти беше тирадата му срещу изпълнителния продуцент Чък Лори, когото нарече "глупав, глупав мъничък човек", като същевременно го предизвика на бой. Въпреки че Шийн казва, че оттогава се е помирил с Лори, последствията от инцидента белязаха повратна точка в кариерата му.
"Беше несъвършена буря от прекалено много неща, които се случваха зад кулисите в личния ми живот", каза Шийн. "И имах два последователни провалени брака. И тогава, в разгара на всичко това, аз все още се опитвах да бъда в центъра на вниманието за децата си, знаете ли. Преживях два развода и имах четири деца в рамките на осем години в това шоу."
Чарли Шийн и сексуалните признания
Мемоарите и документалният филм на Шийн разкриват и отдавнашните слухове за личния му живот. Той открито признава, че е имал сексуални отношения с мъже, които са започнали по време на периоди на интензивна употреба на наркотици. "Просто исках да усетя как би било да разкрия това", каза Шийн. "Не да разкрия, а да споделя, и това е наред."
За него да говори открито означаваше и да обезоръжи онези, които се опитаха да го експлоатират, след като разкри, че е платил седемцифрени суми, за да заглуши хора, които заплашваха да разкрият интимни подробности от живота му, включително диагнозата му за ХИВ. "Беше и за да извадя куршумите от някои оръжия, които все още са насочени към мен. И просто да кажа: "Вече нямате никакъв контрол над мен с вашите искания за изнудване."
Шийн разкри през 2015 г., че е ХИВ-позитивен, обяснявайки, че няколко гости са снимали лекарствата му и са ги използвали, за да го изнудват, но той настоява, че никога не е предал вируса на друг човек, пише "Marca".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 749
|предишна страница [ 1/125 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: