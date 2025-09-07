ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Серафина бе с тъмносини спортни панталони, яке и маратонки, а Самюъл — с къса риза с яка и черни панталони. Семейството разговаряше весело, докато се насочваше към входа на сградата, където майката на Афлек, Крис Болт, ги очакваше. На няколко кадъра Гарнър се усмихваше широко, поглеждайки към фотографите.
От разходката отсъстваше дъщерята им Виолет, 19, която през август замина за Йейл — малко преди бившата съпруга на Афлек, Дженифър Лопес, да подаде документи за развод. Последно Афлек и Гарнър бяха забелязани с децата си през юли на бейзболен мач на Ред Сокс.
Двамата се ожениха през 2005 г. и подадоха документи за развод през 2017 г., финализирайки разделянето си през 2018 г. Въпреки това Гарнър нарече Афлек "любовта на живота си“ в интервю за Vanity Fair след отделянето им, докато Афлек поднови романса си с Лопес, 56, която през 2024 г. нарече Афлек "любовта на живота си“ в документален филм.
Междувременно Афлек и Гарнър продължават да се грижат за децата си съвместно и миролюбиво, въпреки сериозната връзка на Гарнър с Джон Милър, 47, когото бе забелязана да целува страстно през юли. Според източник пред Page Six, Милър е дал ултиматум на Гарнър за публичните прояви на привързаност между нея и Афлек, заявявайки, че "не иска това да се повтаря или ще трябва да се оттегли“, пише "Телеграф".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 615
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: