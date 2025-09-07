Новини
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:44
Бившата двойка Бен Афлек и Дженифър Гарнър бе забелязана с двамата си по-малки деца в Лос Анджелис, съобщи Page Six. На снимки се виждат актьорите, които се разхождат с 16-годишната Серафина и 13-годишния Самюъл. Дженифър, 53, заложи на непретенциозен стил с пуловер с копчета и дънки, без грим, докато Афлек, също на 53, носеше тъмносин суитшърт, бежови панталони и бяла тениска.

Серафина бе с тъмносини спортни панталони, яке и маратонки, а Самюъл — с къса риза с яка и черни панталони. Семейството разговаряше весело, докато се насочваше към входа на сградата, където майката на Афлек, Крис Болт, ги очакваше. На няколко кадъра Гарнър се усмихваше широко, поглеждайки към фотографите.

От разходката отсъстваше дъщерята им Виолет, 19, която през август замина за Йейл — малко преди бившата съпруга на Афлек, Дженифър Лопес, да подаде документи за развод. Последно Афлек и Гарнър бяха забелязани с децата си през юли на бейзболен мач на Ред Сокс.

Двамата се ожениха през 2005 г. и подадоха документи за развод през 2017 г., финализирайки разделянето си през 2018 г. Въпреки това Гарнър нарече Афлек "любовта на живота си“ в интервю за Vanity Fair след отделянето им, докато Афлек поднови романса си с Лопес, 56, която през 2024 г. нарече Афлек "любовта на живота си“ в документален филм.

Междувременно Афлек и Гарнър продължават да се грижат за децата си съвместно и миролюбиво, въпреки сериозната връзка на Гарнър с Джон Милър, 47, когото бе забелязана да целува страстно през юли. Според източник пред Page Six, Милър е дал ултиматум на Гарнър за публичните прояви на привързаност между нея и Афлек, заявявайки, че "не иска това да се повтаря или ще трябва да се оттегли“, пише "Телеграф".

