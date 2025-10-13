Той винаги се усмихва, но не и тя

© Годините на спекулации приключиха! В новия си документален филм Виктория Бекъм споделя истинската причина да излиза без усмивка на червения килим. Звездата разказва как годините, в които е получавала публични критики, са повлияли на самочувствието й.



Виктория Бекъм отдавна е известна с характерното си по-строго изражение пред фотографите, което се превърна в нейна запазена марка на червения килим. Години наред това наблюдение оставаше без отговор, но тя най-накрая даде своето обяснение в новия си документален филм, озаглавен "Виктория Бекъм“, който направи премиера на 9 октомври 2025 г., съобщава Marie Claire.







Лошият профил на Виктория Бекъм



Бекъм става световноизвестна като една от петте членки на легендарната група Spice Girls, покорила музикалните класации през 90-те години.



След края на музикалната си кариера тя успешно се превръща в моден дизайнер, основавайки своята луксозна марка.



Омъжена е за футболната звезда Дейвид Бекъм от 1999 г.



В трите части на документалната поредица, Виктория Бекъм разкрива, че липсата на усмивка често се дължи на съпруга й – Дейвид Бекъм. И не, защото той се държи неподобаващо с нея, а защото винаги стои от дясната й страна.



"През всички тези години винаги съм изглеждала нещастна, защото когато сме на червения килим, съпругът ми винаги стои отдясно на мен“, обяснява тя.



Проблемът за Бекъм се крие в огледалния й образ. Тя смята, че когато се усмихне, десният й профил не изглежда добре. Тя харесва само левия си профил. Когато Дейвид застане до любимата й страна, той засенчва красотата й и тя не посмява да се усмихне именно заради това.



"Усмихвам се вътрешно, но никой не го вижда, затова изглеждам толкова мрачна“, пояснява Виктория.



Освен позицията си до Дейвид пред камерите, Виктория обсъжда и много по-дълбоки, лични причини за трудността си да се отпусне пред обектива. Тя споделя, че е загубила самообладание и увереност след разпадането на Spice Girls през 2000 г. и началото на нейната не особено подкрепена от обществеността солова кариера.



"Ще излъжа, ако кажа, че съм най-добрата певица или танцьорка, но когато хората са лоши и чуваш разни неща, виждаш разни неща и постоянно чувстваш, че не си достатъчно добър, това наистина боли. Станах много несигурна в себе си“, признава Бекъм.



Постоянните публични атаки са накарали буйната й в миналото личност да се превърне в затворена и постоянно напрегната.



"В момента, в който видя камера, се променям. Изправям бариера, слагам си бронята и точно тогава се появява нещастната крава, която никога не се усмихва", завършва бившата певица.