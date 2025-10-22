Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Той радва небцето ни, но и пречиства кръвта и укрепва имунитета ни
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:56Коментари (0)64
©
Има два вида кестени – сладък кестен (Castanea sativa) и див кестен (Aesculus hippocastanum). Сладкият кестен е този, който се яде и радва небцето ни, докато дивият кестен се използва повече за медицински цели.

Плодовете на конския кестен пречистват кръвта и укрепват имунитета. Те са трудни за смилане, но също така осигуряват много енергия, защото съдържат много въглехидрати, протеини, захари, мазнини и целулоза.

Древните народи са ги използвали за укрепване на тялото, докато през Средновековието плодовете на сладкия кестен са били смятани за важен хранителен продукт. Известно е също, че римският император Цезар е наредил изгарянето на кестенови гори в завладените от него райони, само за да унищожи основния източник на храна за местните жители.

Един кестен съдържа цели 54 процента вода, протеини, въглехидрати, а основната му съставка е нишесте (40 процента). Той представлява "капсула“, богата на калций, калий, мед, манган, фосфор, желязо и повечето витамини от група В. За да се задоволят нуждите от витамини и минерали, се препоръчва да се консумират 85 грама кестени дневно. Нетипично за кестените е, че те са богати на витамин B9, който иначе се съдържа в зеленчуците, отговорен за образуването на червените кръвни клетки и синтеза на ДНК.

Единственият му недостатък е високата енергийна стойност, но затова е отличен за деца, спортисти, възрастни хора и всеки, подложен на по-голямо физическо натоварване. Отличава се от другите ядки по ниското си съдържание на мазнини и е единственият сред тях, който съдържа витамин С.

 

Кестените се препоръчват за хора, които искат да укрепят мускулите си, при анемия, физическо и интелектуално изтощение, както и за енергийна подкрепа по време на растеж.

Този специфичен плод е добър за лечение на дихателни проблеми, като например кашлица. Чаят от кестени е истинска благодат за облекчаване на симптомите на астма и бронхит. Кестеновият мед, от друга страна, е изключително хранителен и лечебен. Той лекува гастрит и храносмилателни проблеми, защитава черния дроб и допринася за по-добро кръвообращение.

Природно лекарство за ревматизъм и подагра

Този есенен плод е източник на фибри, които помагат за намаляване на нивата на холестерола в кръвта. Кестените ни осигуряват фосфор и магнезий, както и калий, който помага за балансиране на нивата на натрий, сърдечната честота и кръвното налягане. Кестените трябва да се консумират от хора, страдащи от хронични ревматични заболявания и подагра, а също така се препоръчват за предотвратяване на преждевременно стареене.

Като се има предвид, че съдържат малко натрий, съставът им е идеален за диетата на хора с бъбречни и сърдечни заболявания. Особено се препоръчват за хора с разширени и възпалени вени или хемороиди.

Плодовете са известни с така наречената тинктура за разширени вени, която се използва при проблеми с кръвообращението, болки в костите, ставите и гърба. Цветовете се използват и за приготвяне на тинктура за лечение на ревматични оплаквания, подагра, артрит и невралгия.

Съвет: Когато го консумирате, това трябва да е единственото ви хранене, т.е. избягвайте да го комбинирате с други храни, за да го улесните в храносмилането, пише actualno.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
При срочен трудов договор: Предизвестието за прекратяване е по-дълго, ако не го спазите ще се наложи да си платите
14:58 / 20.10.2025
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
Частните работодатели: Увеличението на заплатите в евро няма да е повече от 6%
22:24 / 20.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейката, нито полицията
19:14 / 20.10.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
България в еврозоната
Войната в Украйна
Шампионска лига сезон 2025/26
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: