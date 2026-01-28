Семейната война в клана Бекъм ескалира до ново ниво. Докато Дейвид и Виктория Бекъм присъстваха на Седмицата на висшата мода в Париж, където Виктория беше удостоена с Ордена на изкуствата и литературата, най-големият им син Бруклин демонстративно избра лукс, дистанция и… чаша вино за 23 000 долара.26-годишният инфлуенсър и самопровъзгласил се готвач се наслаждаваше на "мир и облекчение“, както сам ги нарече, в прочутото имение San Ysidro Ranch – любим хотел на принц Хари и Меган Маркъл. Съпругата му, актрисата Никола Пелц, беше до него, както и кучето им Ламб.Вино за крале, скандал за милиониВ Instagram Бруклин показа две бутилки от легендарното Château d’Yquem реколта 1831 – определяно като най-скъпото вино в света. Една бутилка струва средно 23 000 долара, а през 2011 г. 200-годишен екземпляр беше продаден за рекордните 75 000 паунда.Парите очевидно не са проблем – Никола Пелц получава по 1 милион долара месечна издръжка от баща си, милиардера Нелсън Пелц, чийто капитал възлиза на 1,6 милиарда долара – значително повече от общото състояние на Бекъмови.Шест страници обвинения: "Родителите ми ме контролираха“Луксозната почивка идва само дни след като Бруклин публикува шестстранично изявление, с което официално скъса отношенията си с Дейвид и Виктория. В него той отправи шокиращи обвинения:че родителите му са се опитали да разрушат брака муче са го притискали да подпише договор за правата върху името сиче Виктория е отказала в последния момент да направи сватбената рокля на Николаче майка му е "откраднала“ първия му сватбен танц и го е унизила публичноче семейството поставя "марката Бекъм над любовта“"За първи път в живота си не съм контролиран. Намерих мир и облекчение“, написа Бруклин и подчерта, че не желае помирение.Книга като "Spare“? Плановете вече са в ходСпоред източници, близки до двойката, Бруклин обмисля разкриваща книга в стила на "Spare“ на принц Хари, с която да разкаже "истината“ за живота си като част от фамилия, превърнала семейството в бранд.Фактът, че е отседнал в същия хотел, където Хари даде скандалното си интервю преди излизането на мемоарите му, само подклажда слуховете.Докато Бекъмови мълчат…Виктория Бекъм, която в благодарствената си реч спомена децата си и заяви, че винаги са вярвали във визията ѝ, не коментира директно обвиненията на сина си. Семейството запазва пълно мълчание, докато Бруклин демонстрира новия си живот – далеч от фамилния блясък, но не и от лукса.Едно е сигурно – това не е просто семеен скандал, а публична война с милионен зaлог, пише "Телеграф".