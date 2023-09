Той е талантлив танцьор, който има успешна кариера и в киното

© Загадката на Sofia24.bg е свързана с един талантлив танцьор и хореограф, който успя да направи отлична кариера и в киното. Той е красив и талантлив, а кариерата му се развива стремглаво. Когато е само на седем години, семейството му се премества в Алабама, където прекарва цялото си детство. Познахте ли го? Става въпрос за Робърт Хофман, който е роден на 21 септември през 1985 година в Гейнсвил. Той започва да проявява интерес към танците, запленен от клипа на Майкъл Джексън - "Трилър". Гледайки ритмичните движения на певеца, Хофман внезапно започва да го имитира, а после започва да се интересува сериозно от танци.



Трябва да се отбележи, че той дори не мечтаеше да стане професионален танцьор по онова време. Хореографията беше просто хоби за него. Майката му го моли да се запише в танцово училище. Така той започва да посещава редовно уроци в хореографско студио. Той също така тренира и таекуондо. Спортът му помага да развие своите мускули и да стане пластичен, което пък му помага в танците. Той също така обича да играе волейбол и баскетбол.



Когато е 15-годишен започва да работи в ателието на известния хореограф Ким Улф. Успешно преминава изпитите и влиза в танцово училище, където започва да учи под ръководството на легендата на американския балет - Уес Чапман.



Под негово ръководство, Робърт Хофман започва професионалната си кариера. Заедно с танцовата група "Балет Юг" той пътува из цяла Америка.



Първата стъпка към света на киното са участията му в различни телевизионни проекти и музикални видеоклипове. Той работи със звезди като Енрике Иглесиас, Кристина Агилера, Мерилин Мансън и Рики Мартин.



Стартира в киното с малки роли. Но с течение на времето ролите му стават все по-големи и по-значими. Един вид откритие в това отношение е 2004 година, когато той участва във филмите "Мръсни танци 2: Хавански нощи" и "Улични танци". Вторият филм му донесе награда в областта на хореографията.



След това има две "танцови" роли във филмите "Треньорът Картър" и "Guess Who", а след това - ярка роля в комедията "Тя е мъж". В периода от 2006 до 2007 г. той участва в девет нови филма, сред които са "Lost" и мистичният трилър "Mushrooms".



През 2008 г. играе главната роля във филма "Step Up 2: Streets". Тази работа все още се смята за най-ярката във филмографията на Робърт Хофман. Сред по-късните творби на актьора се открояват комедии "Burning Palms", "Take me home" и детски филм "Aliens in the Attic".