Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Тиквата – есенната царица в кулинарията – ето и рецептите
Автор: Десислава Томева 11:25Коментари (0)50
© Фокус
С настъпването на есента, когато въздухът става по-хладен и листата започват да шарят земята, на сцената излиза един от най-обичаните сезонни продукти – тиквата. Ароматна, сладка и пълна с полезни вещества, тя е истинска есенна царица. От супи и пайове до сладки и солени ястия, тиквата може да заеме достойно място на всяка трапеза. "Фокус" ви предлага няколко идеи и изпитани рецепти.

Супа от тиква – топлина в купичка

Топлата крем супа от тиква е класика за студените дни. Освен че е изключително ароматна, тя е и лека, но засищаща.

Необходими продукти:

600 г тиква

1 глава лук

1 морков

1 картоф

1 литър зеленчуков бульон

1 с.л. зехтин

щипка джинджифил или индийско орехче

сол и черен пипер на вкус

няколко капки сметана или тиквено олио за поднасяне

Приготвяне:

Задушете лука и моркова в зехтина до омекване. Добавете нарязаната тиква и картофа, залейте с бульона и варете, докато зеленчуците омекнат. Пасирайте до гладък крем и подправете с подправките. Поднесете с капка сметана и няколко крутона за финал.

Пай с тиква – аромат на уют

Американската класика отдавна е намерила път и към българската кухня.

Необходими продукти:

1 пакет готово маслено тесто или домашно

400 г тиквено пюре

3 яйца

150 мл сметана

100 г кафява захар

1 ч.л. канела

½ ч.л. джинджифил

¼ ч.л. карамфил

Приготвяне:

Разстелете тестото във форма и го надупчете с вилица. Смесете тиквеното пюре с яйцата, сметаната и подправките. Изсипете сместа върху тестото и печете на 180°C около 40 минути, докато се стегне. Охладете преди сервиране. Получава се ароматен, нежен пай, който върви чудесно с чаша кафе или чай.

Печена тиква с мед и орехи – вкусът на детството

Няма по-простичко, но по-вълшебно ястие от това.

Необходими продукти:

1 кг тиква (по възможност цигулка или хокеидо)

3–4 с.л. мед

шепа едро натрошени орехи

малко канела

Приготвяне:

Нарежете тиквата на парчета, подредете я в тава, поръсете с орехите и канелата, полейте с меда и печете на 180°C до златисто и карамелизирано. Сервирайте топла – ароматът е истинска есен в чиния.

"Фокус" не спира с идеите:

Тиквата чудесно се съчетава и в солени ястия – например ризото с тиква и пармезан, къри с кокосово мляко или дори пълнена тиква с булгур и зеленчуци. А ако ви остане малко пюре, използвайте го в палачинки или мъфини – ще придаде нежност и цвят.

Независимо дали ще я приготвите сладка или солена, тиквата носи онзи уют, който само есента може да предложи – топлина, аромат и спомени. Неслучайно я наричат нейната царица.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
Лек автомобил се заби в автобус в центъра на Благоевград
08:33 / 28.10.2025
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
Покрай казуса със заплатите във ВСС, стана ясно колко взимат депутатите, президентът, шефовете на службите и магистратите – вижте ги
12:17 / 28.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
Направленията станаха електронни, но джипито ни вика в кабинета – защо?
08:31 / 28.10.2025
Земна маса се свлече край Рилския манастир
Земна маса се свлече край Рилския манастир
11:55 / 28.10.2025
Актуални теми
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Животните на Фокус
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: