|Тиквата – есенната царица в кулинарията – ето и рецептите
Супа от тиква – топлина в купичка
Топлата крем супа от тиква е класика за студените дни. Освен че е изключително ароматна, тя е и лека, но засищаща.
Необходими продукти:
600 г тиква
1 глава лук
1 морков
1 картоф
1 литър зеленчуков бульон
1 с.л. зехтин
щипка джинджифил или индийско орехче
сол и черен пипер на вкус
няколко капки сметана или тиквено олио за поднасяне
Приготвяне:
Задушете лука и моркова в зехтина до омекване. Добавете нарязаната тиква и картофа, залейте с бульона и варете, докато зеленчуците омекнат. Пасирайте до гладък крем и подправете с подправките. Поднесете с капка сметана и няколко крутона за финал.
Пай с тиква – аромат на уют
Американската класика отдавна е намерила път и към българската кухня.
Необходими продукти:
1 пакет готово маслено тесто или домашно
400 г тиквено пюре
3 яйца
150 мл сметана
100 г кафява захар
1 ч.л. канела
½ ч.л. джинджифил
¼ ч.л. карамфил
Приготвяне:
Разстелете тестото във форма и го надупчете с вилица. Смесете тиквеното пюре с яйцата, сметаната и подправките. Изсипете сместа върху тестото и печете на 180°C около 40 минути, докато се стегне. Охладете преди сервиране. Получава се ароматен, нежен пай, който върви чудесно с чаша кафе или чай.
Печена тиква с мед и орехи – вкусът на детството
Няма по-простичко, но по-вълшебно ястие от това.
Необходими продукти:
1 кг тиква (по възможност цигулка или хокеидо)
3–4 с.л. мед
шепа едро натрошени орехи
малко канела
Приготвяне:
Нарежете тиквата на парчета, подредете я в тава, поръсете с орехите и канелата, полейте с меда и печете на 180°C до златисто и карамелизирано. Сервирайте топла – ароматът е истинска есен в чиния.
"Фокус" не спира с идеите:
Тиквата чудесно се съчетава и в солени ястия – например ризото с тиква и пармезан, къри с кокосово мляко или дори пълнена тиква с булгур и зеленчуци. А ако ви остане малко пюре, използвайте го в палачинки или мъфини – ще придаде нежност и цвят.
Независимо дали ще я приготвите сладка или солена, тиквата носи онзи уют, който само есента може да предложи – топлина, аромат и спомени. Неслучайно я наричат нейната царица.
