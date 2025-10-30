Тиквата – есенната царица в кулинарията – ето и рецептите

© Фокус С настъпването на есента, когато въздухът става по-хладен и листата започват да шарят земята, на сцената излиза един от най-обичаните сезонни продукти – тиквата. Ароматна, сладка и пълна с полезни вещества, тя е истинска есенна царица. От супи и пайове до сладки и солени ястия, тиквата може да заеме достойно място на всяка трапеза. "Фокус" ви предлага няколко идеи и изпитани рецепти.



Супа от тиква – топлина в купичка



Топлата крем супа от тиква е класика за студените дни. Освен че е изключително ароматна, тя е и лека, но засищаща.



Необходими продукти:



600 г тиква



1 глава лук



1 морков



1 картоф



1 литър зеленчуков бульон



1 с.л. зехтин



щипка джинджифил или индийско орехче



сол и черен пипер на вкус



няколко капки сметана или тиквено олио за поднасяне



Приготвяне:



Задушете лука и моркова в зехтина до омекване. Добавете нарязаната тиква и картофа, залейте с бульона и варете, докато зеленчуците омекнат. Пасирайте до гладък крем и подправете с подправките. Поднесете с капка сметана и няколко крутона за финал.



Пай с тиква – аромат на уют



Американската класика отдавна е намерила път и към българската кухня.



Необходими продукти:



1 пакет готово маслено тесто или домашно



400 г тиквено пюре



3 яйца



150 мл сметана



100 г кафява захар



1 ч.л. канела



½ ч.л. джинджифил



¼ ч.л. карамфил



Приготвяне:



Разстелете тестото във форма и го надупчете с вилица. Смесете тиквеното пюре с яйцата, сметаната и подправките. Изсипете сместа върху тестото и печете на 180°C около 40 минути, докато се стегне. Охладете преди сервиране. Получава се ароматен, нежен пай, който върви чудесно с чаша кафе или чай.



Печена тиква с мед и орехи – вкусът на детството



Няма по-простичко, но по-вълшебно ястие от това.



Необходими продукти:



1 кг тиква (по възможност цигулка или хокеидо)



3–4 с.л. мед



шепа едро натрошени орехи



малко канела



Приготвяне:



Нарежете тиквата на парчета, подредете я в тава, поръсете с орехите и канелата, полейте с меда и печете на 180°C до златисто и карамелизирано. Сервирайте топла – ароматът е истинска есен в чиния.



"Фокус" не спира с идеите:



Тиквата чудесно се съчетава и в солени ястия – например ризото с тиква и пармезан, къри с кокосово мляко или дори пълнена тиква с булгур и зеленчуци. А ако ви остане малко пюре, използвайте го в палачинки или мъфини – ще придаде нежност и цвят.



Независимо дали ще я приготвите сладка или солена, тиквата носи онзи уют, който само есента може да предложи – топлина, аромат и спомени. Неслучайно я наричат нейната царица.