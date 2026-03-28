ЗАРЕЖДАНЕ...
"Тихите крадци" на енергия: Не оставяйте зарядни в мрежата и използвайте разклонители с бутон
© Plovdiv24.bg
Спрете "тихата“ консумация
Много от домакинските уреди продължават да черпят енергия, дори когато не се използват активно. Този т.нар. "режим на готовност“ при телевизори, игрови конзоли и зарядни устройства може да формира между 5% и 10% от общата сметка.
Изключвайте устройствата директно от контакта.
Не оставяйте зарядни в мрежата, ако към тях няма включен апарат.
Използвайте разклонители с бутон за пълно прекъсване на захранването.
Оптимизация на климатизацията
Отоплението и охлаждането са основните консуматори в едно домакинство.
Правилната настройка на термостата е от ключово значение: През лятото поддържайте температура между 24–26°C, през зимата: Настройвайте уредите на 18–20°C. Редовното почистване на филтрите и затварянето на вратите и прозорците гарантират по-висока ефективност на климатика.
Умно използване на кухнята и пералнята
Кухненските боксове и мокрите помещения предлагат голям потенциал за икономии. Използването на еърфрайър вместо фурна или готвенето с капак значително намалява престоя на уредите в мрежата. При пране е препоръчително да се използва хладка вода и еко режими, като машините се пускат само при пълен капацитет.
Енергийна ефективност при осветлението и хладилника
Макар и малък разход поотделно, осветлението е постоянен фактор. Преминаването към LED крушки и максималното използване на естествена светлина дават осезаем резултат. Що се отнася до хладилника – той работи денонощно, затова поддържането на оптимални температури (3–5°C за хладилната част и –18°C за фризера) е задължително.
/
Етиен Леви се завърна
10:05
Подкастърът Тома Райков: Имаме нужда от естествени и спокойни разговори, които са извън обичайната рамка
27.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.