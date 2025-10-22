Тези продукти "хранят" раковите клетки, във всеки шкаф са!

© Безалкохолните напитки, пакетираните закуски и сладкиши, както и енергийните напитки, вече са достъпни навсякъде и по всяко време. Различни проучвания в миналото са подчертавали колко много те могат да навредят на здравето ни, увеличавайки теглото и отключвайки редица хронични заболявания. Ново проучване подчертава компонент от тези продукти, който също е замесен в туморогенезата, но с обрат по отношение на неговата функция.



Според ново изследване на Вашингтонския университет в Сейнт Луис, публикувано в Nature, фруктозата от царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза (HFCS) насърчава растежа на тумори в лабораторни миши модели на меланом, рак на гърдата и рак на маточната шийка. Фруктозата обаче не подхранва директно туморите. Вместо това, учените наблюдават, че черният дроб превръща фруктозата в "храна“ за раковите клетки – вълнуващо откритие, което би могло да отвори нови пътища за лечение на много различни видове рак.



Екипът започна изследването си, като хранеше животни с тумори с диета, богата на фруктоза, и след това измерваше колко бързо растат туморите им. Изследователите откриха, че добавената фруктоза насърчава растежа на тумора, без да променя телесното тегло, нивата на глюкоза на гладно или нивата на инсулин на гладно.



Първоначално изследователите очаквали, че раковите клетки ще метаболизират фруктозата подобно на глюкозата, използвайки нейните атоми, за да създават нови клетъчни компоненти, като например ДНК. Те обаче били изненадани да открият, че фруктозата почти не се метаболизира в тестваните от тях ракови клетки.



Използвайки метаболомика – метод за картографиране на малки молекули, докато се движат през клетките и в различни тъкани в тялото – изследователите стигнаха до заключението, че един от начините, по които високите нива на консумация на фруктоза насърчават растежа на тумора, е чрез увеличаване на наличието на циркулиращи липиди в кръвта. Тези липиди са градивни елементи за клетъчните мембрани и раковите клетки се нуждаят от тях, за да растат. "Бързо научихме, че сами по себе си раковите клетки не разказват цялата история. Също толкова важен е черният дроб, който преобразува фруктозата в хранителни вещества, които туморите могат да използват“, отбелязва д-р Роналд Фаул-Грайдър, първият автор на изследването.



Виновните храни са във всеки шкаф



По химическа структура фруктозата е подобна на глюкозата. И двата вида захар са често срещани, с една и съща химическа формула, но се различават по начина, по който тялото ги метаболизира. Глюкозата се преработва в цялото тяло, докато фруктозата се метаболизира почти изцяло от тънките черва и черния дроб. Въпреки че и двете вещества се срещат естествено в плодове, зеленчуци, млечни продукти и зърнени храни, фруктозата от царевичен сироп по-специално се използва широко в хранителната промишленост като подсладител, пише ygeiamou.gr.



В резултат на това потреблението му се е увеличило драстично през 21-ви век: "Ако отидете в килера си и потърсите продукти, съдържащи царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза, който е най-разпространената форма на фруктоза, ще се изненадате. Не само пакетираните сладкиши и торти се считат за ултрапреработени , но и храни като сос за паста и кетчуп. Ако не се опитвате активно да го избягвате, вероятно е част от вашата диета“, отбелязва д-р Гари Пати, професор по химия в изкуствата и науките "Майкъл и Тана Пауъл“ и професор по генетика и медицина в Медицинския факултет на Университета във Вашингтон.



"Ще бъде вълнуващо да разберем по-добре как фруктозата в диетата влияе върху заболеваемостта от рак. Но едно от посланията, които ще извлечем от това проучване, е, че ако имате нещастието да имате рак, вероятно трябва да помислите за избягване на фруктозата. За съжаление, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи “, каза д-р Пати.