ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Тези двамата май са заедно
Сексбомбата Денислава, известна със своя провокативен стил в "Игри на волята" бе забелязана в неочаквана близост с Любо един от участниците в "Фермата".
Снимки в социалните мрежи, показват как двамата се гушкат на събитие, предизвиквайки бурни реакции сред почитателите на риалити звездите.
"Всяка година чакам този уикенд с нетърпение..за да се потопя в българското с красотата и традициите на нашата родина, които трябва да ценим по-често!", написа Денислава.
Все още няма официален коментар от нито един от двамата участници, но феновете вече разпалено дискутират дали това е началото на нова публична връзка или просто приятелски жест между две популярни лица от риалити шоута, пише "България Днес".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: