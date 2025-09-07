Тези амбиции на Ники Илиев му излезли солено

© Ники Илиев е приел, че има витилиго. "Даже в интерес на истината аз забравям, че имам“, сподели режисьорът преди дни в подкаста, който стартира със заглавието "Не опитвай! Подкаст за креативността“. От време на време, деца, просто защото са по-директни, го подсещат, като му задават въпроси за по-различния цвет на кожата на ръцете му. "Да, имам витилиго, но няма да те заразя. Всичко е наред!“, отвръщал им Ники Илиев.







Ако си ок с това, обобщи той, и другите са. И не само. Когато разкрил през август 2019 г. в социалните мрежи, че има витилиго, Ники Илиев получил десетки обаждания и коментари от хора, имащи заболяването. Тогава той се убедил в положителното и мотивиращо въздействие, което е имало посланието му. Режисьорът и актьор вярва, че може да нямаш пълен контрол над всичко, което ти се случва, но това, което правиш има значение, и можеш да влияеш на бъдещето си и на другите хора. На тази тема е посветил и подкаста си.



През 2019 г. той споделил за витилиго в социалните мрежи, защото се появили медийни публикации, че има неизлечима болест. Наистина трудно се лекува, потвърди Ники, но реално, освен визуално, не се отразява по никакъв начин. Тогава той се замислил, че всеки, при когото се прояви витилиго, а преди това е прочел подобно заглавие, ще си каже, че има неизлечима болест.



"За всички с витилиго. То просто дава още един цвят на характера ти. Нищо повече. Качеството на живота ти се определя от качеството на мислите ти“, написа Ники Илиев преди шест години в социалната мрежа към снимка, за която позира, вдигнал дясната си ръка пред лицето си.



По-късно от следващи медийни изяви на режисьора стана ясно, че при него витилигото се отключило в период, в който бил подложен на огромен стрес. Ники Илиев бил в абсолютна дупка, както е споделял, затънал в дългове и се развеждал. До тежкото финансово положение и краха на брака си с актрисата Саня Борисова, режисьорът стигнал в периода, в който снимал филма си "Нокаут или всичко, което тя написа“, чиято премиера беше през януари 2018г.



"Не мога да кажа, че взех най-добрите решения тогава. Не мога да кажа, че не съжалявам за някои неща, които съм направил“, споделял е Ники Илиев за брака си със Саня Борисова. Режисьорът-актьор, който ще празнува 44-тия си рожден ден на 10 октомври, бил по-интровертен, което не повлияло добре на отношенията с бившата му половинка. Ники премълчавал емоциите си и избягвал конфронтация, а с това и разговорите, за да решат проблемите, които изниквали във връзката им. Вместо да ги дискутират и заедно да стигнат до консенсус, режисьорът не търсел дискусия, дори, когато нещо го дразнело, или пък назрявал спор. Често даже не влизал в разговор, предпочитал да излезе от стаята, вместо да разреши възникнал конфликт със Саня. В крайна сметка това продължително отстъпление направило режисьора по-нервен и рязък, а напрежението във връзката му със Саня нараствало. Отношенията им съвсем се влошили по време на снимките на "Нокаут или всичко, което тя написа“. Режисьорът и актрисата, която участва в лентата, работели успешно, но в личен план връзката им никак не била хармонична. Междувременно Ники Илиев се изправил пред финансови проблеми.



Снимките на филма започнали в Банско, но скоро се пренесли в Ню Йорк. Ники държал в главната роля да е американският актьор – Джеймс Туминиа. Тези амбиции му излезли солено. Още на втория ден в Ню Йорк парите от бюджета на филма свършили и Ники като режисьор и основен продуцент поел отговорността да подсигури снимачния процес. Той използвал кредитната си карта, за да дофинансира филма си, като вярвал, че когато се върне в България, някак ще успее да събере и върне парите на банката.



Завършили филма, но Ники Илиев бил разорен. Когато се завърнал в родината, той не успял да намери пари и трябвало да влезе в комуникация със съдия-изпълнител. Търсели го и други хора, на които дължал пари. Разводът на Ники и Саня скоро бил в ход, а непрекъснатите обаждания, касаещи дълговете му, допълнително го депресирали. Не след дълго режисьорът разбрал, че има витилиго.



Въпреки стреса от натрупването на толкова неприятни събития, Ники Илиев успял да се стегне и решил, че всеки ден трябва да прави нещо, за да излезе от ситуацията, в която е. Заел се с това, което прави добре – създаването на филми. Започнал да пише нов сценарий – този на филма "Завръщане“. Всеки ден пишел, преработвал написаното от предния ден, звънял на потенциални спонсори и търсел локации за снимки. Премиерата на "Завръщане“ беше на 18 октомври 2019 г., а Ники Илиев с усмивка приемаше поздравления. По-късно стана ясно, че през декември същата година той е успял да върне всичките си дългове.



Режисьорът вече е преосмислил не само професионалните си решения и метода си на работа, но и личния си живот, както и допуснатите грешки, довели до развода му със Саня. "Изключително важно е, когато двама души са заедно, те да са отбор и да комуникират. Това, което аз не се научих много дълги години – да комуникирам и да търся отговорите, а не да бягам от тях. Егото ми пречеше. Защото аз се чувствах като... Когато, да кажем излезеше някакъв проблем във връзката, аз се чувствах като все едно мъж, който се е провалил, след като това не се получава. И оттам егото ми се включваше и си казваш: "Не, това не е така, аз съм ок, тя не е ок“, признавал Ники Илиев. След първоначалното напрежение покрай развода, режисьорът и вече бившата му съпруга са в добри отношения. Ники даже беше всеотдаен в подкрепата си към Саня, когато тя снимаше първия си филм като режисьор – "Никога не е просто секс“ (2024 г.).



Ники Илиев вече споделя опита си и знанията си не само при медийни изяви, а и в подкаста, който стартира преди дни. В него режисьорът говори за уроците си в живота, изненадва с любопитни факти и истории, свързани с киноиндустрията, както и разяснява различни теории. Ники Илиев разказва и за прочетените книги, които са спомогнали за личностното му развитие, и как точно са формирали житейската му философия. Режисьорът разисква темите със събеседника си Никола Николов, който също има какво да сподели по тях. "Решихме, че Светът има нужда от още един подкаст. Епизод 1: "Как всичко, което правим има значение“ или "Как да приемаме тъпотиите, които ни се случват“, пише HotArena.