Бившият херцог на Йорк, Принц Андрю, отново е в центъра на голям скандал. Лондонската полиция е започнала разследване срещу него за поредица от публични нарушения и злоупотреба с власт, а според британските медии не е изключена възможността той да попадне в затвора, пише New York Post.Историкът Андрю Лауни, автор на книгата "Привилегировани: Възходът и падението на династията Йорк“, заяви пред телевизия News Nation, че доказателствата срещу принца са "абсолютно ясни“ и че "той вероятно ще бъде осъден“.Според него, третото дете на кралица Елизабет II и Принц Филип, днес известен като Андрю Маунтбатън-Уиндзор, няма да бъде обвинен в трафик на хора, а във финансови злоупотреби и злоупотреба с власт.На 3 ноември Андрю беше лишен от всички кралски титли на фона на твърдения, че е сред известните клиенти на Джефри Епстийн.Като търговски пратеник на Обединеното кралство от 2001 до 2011 г., принцът често пътува до страни като Либия, Казахстан и Лаос, където отсяда в луксозни хотели и избягва настаняване в посолства, което допълнително поражда подозрения относно поведението му.Полицията разследва и твърдения, че Андрю е поискал от полицай през 2011 г. да получи лична информация за обвинителя си, Вирджиния Джуфре.Джуфре, която почина през април тази година, твърди в автобиографията си "Ничие момиче“, публикувана посмъртно през октомври, че Джефри Епстийн ѝ е наредил да прави секс с принц Андрю три пъти, включително когато е била само на 17 години.Организацията "Република“, която се застъпва за премахването на британската монархия, е поискала от адвокатите да обмислят възможността за преследване на Андрю за сексуално посегателство, корупция и злоупотреба с власт.По същото време, Сара Фъргюсън, бившата съпруга на принца, е разследвана за подозрително използване на средства от нейните книги и търговски договори за лична облага, а не за благотворителните цели, за които са били предназначени."Фъргюсън всъщност е използвала благотворителни организации, за да реализира печалба. Тя ще се изправи пред сериозни последици“, каза Лауни.Историкът прогнозира, че бившата кралска двойка вероятно ще трябва да напусне Англия."Андрю ще се премести в Обединените арабски емирства, следвайки примера на бившия испански крал Хуан Карлос, а Фъргюсън ще намери убежище в Португалия или Швейцария, поддържайки малка резиденция в Лондон с помощта на приятели“, добавя експертът.Досега няма официален коментар от Бъкингамския дворец по случая, пише woman.bg.