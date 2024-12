Тейлър Суифт затвори важна страница! Категорична е: Това беше най-предизвикателното нещо, което съм правила

© Американската поп звезда Тейлър Суифт завърши концертното си турне The Eras Tour във Ванкувър тази неделя.



New York Times твърди, че 21-месечното турне, включващо 149 концерта, е продало билети за общо 2 милиарда долара.



"Обиколихме целия свят. Имахме толкова много приключения. Това беше най-вълнуващото, мощно, наелектризиращо, интензивно и най-предизвикателно нещо, което съм правила през целия си живот", каза Суифт във видео, публикувано на официалната X страница на турнето. "Имахме възможност да свирим пред над 10 милиона души на това турне", добави тя



Концертната поредица също вдъхнови хитов концертен филм и бестселъра The Official Eras Tour Book.



Нейният двоен албум Tortured Poets Department беше издаден тази година през април, докато Суифт беше на турне.