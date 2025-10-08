Тейлър Суифт отново показа защо е най-добрата!

© Последният албум на Тейлър Суифт, "The Life of a Showgirl“, вече е с най-голям брой продажби във Великобритания за 2025 г., след като бяха изкупени над 304 000 копия от петък насам, предаде BBC.



Продажбите през първата седмица на последните ѝ два студийни албума са най-високи: "The Tortured Poets Departent“ от 2024 г. (270 000 копия) и "Midnights“ от 2022 г. (204 000).



Само за три дни тя постигна най-големите продажби през първата седмица във Великобритания, откакто албумът на Ед Шийрън "Divide“ продаде 672 000 копия през 2017 г.



Звездата е на път да има и най-продаваният албум на годината като цяло. Настоящият носител на титлата е Сабрина Карпентър, която участва в титулярната песен на "Life of a Showgirl". Албумът ѝ "Short N' Sweet" е продаден в 444 000 копия от януари насам.



Суифт също така счупи рекорди в САЩ, където само в петък е продала 2,7 милиона копия.



Това бележи най-голямата седмица по продажби на Суифт досега и втората най-голяма седмица по продажби за албум от 1991 г. насам, когато започна съвременната методология за класации.



Само албумът "25“ на Адел се е справил по-добре - продадени са 3,378 милиона копия през първата си седмица през 2015 г.



"The Life of a Showgirl“ също така счупи американския рекорд за най-много продадени винилови албуми за една седмица.



Предишният рекорд за една седмица също беше поставен от Суифт, когато последният ѝ албум, "The Tortured Poets Department", продаде 859 000 копия на винил през първата си седмица.



Данните за продажбите на Суифт са още по-впечатляващи, защото продажбите на албуми в други части на индустрията са в състояние на постоянен спад.



Във Великобритания само един друг албум е продаден в над 100 000 копия за една седмица тази година - "People Watching“ на Сам Фендър.



Последният албум на Ед Шийрън, "Play“, беше продан в 67 000 бройки, когато излезе миналия месец.



През лятото два албума ("Bite Me" на Рене Рап и компилацията "Time Flies на Oasis") оглавиха класациите с по-малко от 20 000 продажби.



Суифт също така оглави боксофиса в киносалоните този уикенд, продавайки билети за 46 милиона долара за 89-минутния си филм "Taylor Swift: The Official Release Party Of A Showgirl“.