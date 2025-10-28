Новини
Тейлър Суифт достигна исторически рекорди с новия си албум
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:24Коментари (0)22
©
Тейлър Суифт счупи няколко рекорда с последния си албум The Life of a Showgirl и изглежда няма вероятност скоро да спре.

Популярността на 35-годишната поп суперзвезда, която оглавяваше класациите, продължава дори повече от 20 дни след издаването ѝ, а албумът ѝ все още е на първо място в Billboard 200, пише The News.

Певицата на Actually Romantic е запазила първото място в класацията за три седмици в момента, което го прави вторият албум, който задържа първото място в продължение на три седмици поред.

Суифт е на път да счупи рекорда на Морган Уолън, който прекара първите осем седмици от издаването на албума си I’m the Problem начело на класацията.

Изпълнителката издаде 12-ия си студиен албум на 3 октомври и счупи доста рекорди. Преди издаването си, албумът постигна титлата за най-предварително запазвания албум в Spotify за всички времена.

След това бързо се превърна в най-стриймвания албум за един ден в Amazon Music, следван от най-стриймвания албум за един ден през 2025 г. в Spotify и Apple Music, и най-бързо продавания албум тази година в iTunes.

Според изданието, Суифт счупи и съвременния рекорд за най-много продадени албуми за една седмица в САЩ.

Докато The Fate of Ophelia продължава да остава на първо място в световната класация на Spotify в продължение на 23 дни след издаването си, албумът вече има 9,211 милиона слушания.

