Те сложиха край окончателно и той си намери нова
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:39
В последните дни турските медии усилено тиражират новината за поредната романтична връзка на Мерт Рамазан Демир. От известно време популярният турски актьор бе забелязван в компанията на непозната жена, с която очевидно са повече от приятели.

За първи път двамата бяха засечени от папараци на тенис турнира Уимбълдън в началото на лятото.

Но ясна представа за естеството на връзката им дават снимките, разпространени в социалните мрежи, на които се вижда как Демир и партньорката му се наслаждават на романтична почивка в луксозен хотел в Акяка, Бодрум.

Новината за романса на актьора предизвика доста разочарования сред феновете – тъй като е доказателство, че Мерт е приключил окончателно връзката си с Афра Сарачоглу.

Доскоро двойката бе най-известното и обичано телевизионно дуо в Турция. В края на миналата година обаче се появиха първите слухове за раздялата им.

Афра и Мерт се срещат на снимачната площадка на сериала "Златно момче“ (2022 г.), където влизат в главните роли. От екрана любовта им се пренася и в живота, но, както става ясно, вече е част от миналото.  

И по всичко изглежда, че Демир е започвал нова глава в живота си. Наблюдатели, които са го видели в компанията на новата му приятелка, казват, че е изглеждал истински щастлив. 

В социалните медии мнозина вече сравниха новата партньорка на актьора с Афра, което предизвика много разгорещени спорове.

Очаквано, нито Афра Сарачоглу, нито Мерт Рамазан Демир са коментирали публично раздялата си, пише Digital Phablet.

