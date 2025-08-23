ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Те се разделиха, но само за 2 месеца, сега отново са заедно
Това се случва само дни след като Daily Mail съобщи, че красавицата "тайно летя, за да го види, когато може".
Тяхна обща снимка от престоя им в унгарската столица беше споделена от служители на кафене, което двойката посетила.
"Днес Кайли Дженър и Тимъти Шаламе току-що влязоха в кафенето ни в Буда, бяхме толкова объркани, че едва успяхме да се концентрираме, но мисля, че това може да се види по лицата ни", написа жената зад страницата в Instagram Budapest Baristas.
"Слава Богу, че всички гледат тях, не нас. Бяха супер мили и любезни, благодаря, че дойдохте."
Оказа се, че кастът на "Дюн" си пада по това кафене, тъй като Зендая също се снима със служителите при едно от посещението си.
Последният път, когато Дженър и Шаламе бяха забелязани заедно, беше на 5 юли в Сен Тропе, по време на почивка на яхта. Времето, прекарано разделени, накара феновете да се чудят дали са се разделили. Медиите обаче разкриха, че работата на актьора го е отвела в чужбина, докато Дженър си е останала в Калифорния, но че му ходи на гости, когато може.
"Разбира се, че ѝ липсва, когато не е наблизо, но тя се справя", казва запознат.
Дженър и Шаламе започнаха да се срещат през януари 2023 г., но слуховете за връзка се носеха през април 2023 г., а през септември 2023 г. те обявиха публично романса си.
Първият им общ червен килим беше на 70-то събитие на David Di Donatello в Cinecitta Studios в Рим, на 7 май 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 547
|предишна страница [ 1/92 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: