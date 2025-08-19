ЗАРЕЖДАНЕ...
|Те са родени на една и съща дата, но с 25 години разлика, а любовта им е пример
В интервю за The Times 55-годишната звезда признава: "Знам, че изглежда сякаш живеем в разкош, но въобще не сме широкопръсти. Живеем комфортно.“
Двойката притежава две къщи в Ню Йорк, имение в Канада и приказен дом в Испания, където прекарват по-голямата част от времето си.
Зита-Джоунс споделя, че най-важното е взаимното уважение и спокойствието: "Две знаменитости накуп не са лесна работа. Винаги има две версии на истината. Но не обръщаме внимание на клюките и уважаваме личното пространство един на друг.“
Катрин и Майкъл са родени на една и съща дата – но с 25 години разлика. "Много си приличаме. И двамата сме открити и не се притесняваме да изразяваме себе си. Това ни държи заедно.“
Звездната двойка е горда с двете си деца – 25-годишния Дилън и 22-годишната Карис – и поддържа близки отношения със сина на Дъглас от предишен брак, 46-годишния Камерън.
