Всяка година по Великден се повтаря един и същ сценарий – след дълги пости хората посягат към яйцата без мярка, убедени, че няма как да им навредят. Само че точно тогава организмът е най-неподготвен за такова натоварване. Резултатът често идва бързо – тежест, подуване, а понякога и реакции, които мнозина бъркат с алергия. ФОКУС провери какво казват лекарите по въпроса

Колко яйца е разумно да изядем?

За здрав възрастен човек:

– 1 до 2 яйца на ден са напълно достатъчни

– до 3 яйца в рамките на деня не са проблем, ако не се превръща в навик

Можеш да счупиш повече яйца на Великден, но не е нужно да "наваксваш“ за целия пост в едно хранене.

При деца, хора с чувствителен стомах или съмнения за алергии – количеството трябва да е още по-умерено.

Защо точно след постите трябва да внимаваме?

След дълъг период без животински продукти организмът не е в "режим на готовност“ за тежка храна.

Рязкото връщане към яйца в големи количества може да доведе до:

– стомашен дискомфорт

– подуване и гадене

– усещане за тежест

– а при някои – дори алергични реакции

Това не означава, че яйцата са проблем. Проблемът е рязкото натоварване.

Как да съхраняваме яйцата, за да са безопасни?

Тук вече няма място за компромиси.

– Съхранявайте яйцата в хладилник, а не на стайна температура

– Не ги мийте преди съхранение – влагата улеснява проникването на бактерии

– Измиват се непосредствено преди употреба

– Варените яйца се държат в хладилник и се консумират до 7 дни

– Ако яйцето има пукнатина – по-добре го пропуснете

И нещо важно, което много хора подценяват – боядисаното яйце не е "вечен продукт“, дори да изглежда добре.

Усетите ли неприятна миризма или странна текстура веднага ги изхвърлете.

