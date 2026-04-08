Всяка година по Великден се повтаря един и същ сценарий – след дълги пости хората посягат към яйцата без мярка, убедени, че няма как да им навредят. Само че точно тогава организмът е най-неподготвен за такова натоварване. Резултатът често идва бързо – тежест, подуване, а понякога и реакции, които мнозина бъркат с алергия. ФОКУС провери какво казват лекарите по въпроса
Колко яйца е разумно да изядем?
За здрав възрастен човек:
– 1 до 2 яйца на ден са напълно достатъчни
– до 3 яйца в рамките на деня не са проблем, ако не се превръща в навик
Можеш да счупиш повече яйца на Великден, но не е нужно да "наваксваш“ за целия пост в едно хранене.
При деца, хора с чувствителен стомах или съмнения за алергии – количеството трябва да е още по-умерено.
Защо точно след постите трябва да внимаваме?
След дълъг период без животински продукти организмът не е в "режим на готовност“ за тежка храна.
Рязкото връщане към яйца в големи количества може да доведе до:
– стомашен дискомфорт
– подуване и гадене
– усещане за тежест
– а при някои – дори алергични реакции
Това не означава, че яйцата са проблем. Проблемът е рязкото натоварване.
Как да съхраняваме яйцата, за да са безопасни?
Тук вече няма място за компромиси.
– Съхранявайте яйцата в хладилник, а не на стайна температура
– Не ги мийте преди съхранение – влагата улеснява проникването на бактерии
– Измиват се непосредствено преди употреба
– Варените яйца се държат в хладилник и се консумират до 7 дни
– Ако яйцето има пукнатина – по-добре го пропуснете
И нещо важно, което много хора подценяват – боядисаното яйце не е "вечен продукт“, дори да изглежда добре.
Усетите ли неприятна миризма или странна текстура веднага ги изхвърлете.
