Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Тази функция на фаровете носи допълнителна безопасност
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:53 / 11.10.2025Коментари (0)83
©
Всички сме забелязали, че модерните LED и ксенонови фарове изглеждат изключително ярки и стабилни. Но в някои автомобили, особено тези, оборудвани с усъвършенствани системи за сигурност, светлината всъщност трепти или променя интензитета си с изключително висока честота, която е невидима за човешкото око.

Тази функция е известна като "микро-трептене" или "честотна модулация" и има неочаквана цел: да предотвратява умората и заспиването на водача по време на дълги нощни пътувания, пише Automedia.

Човешкото око и мозък са изключително чувствителни към монотонност. Когато шофираме дълго време през нощта по прав път, постоянното, непроменящо се осветление може да доведе до състояние на хипноза на пътя – когато мозъкът се "изключва“ поради липса на визуални стимули.

За да се пребори с това, някои инженери са разработили системи, които леко модулират (променят) интензитета на фаровете с честота, която е над прага на възприятие на човешкото око (обикновено над 100 Hz). Това означава, че светлината технически трепти, но за нас изглежда като постоянна светлина.

Тази едва доловима промяна в светлинния поток служи като микро-стимул за ретината. Тя поддържа мозъка леко по-ангажиран и бдителен, без да разсейва водача. Целта не е да се събуди заспал човек, а да се забави настъпването на умората, преди да стане опасно.

Има и друга, по-техническа причина за тази модулация – съвместимост с камерите. Съвременните автомобили разчитат на видеокамери за разпознаване на пътни знаци, поддържане на лентата и управление на адаптивния круиз контрол. Тези камери имат собствена честота на кадрите.

Чрез модулиране на светлината, производителите гарантират, че светлинният сигнал на фаровете е винаги видим и правилно интерпретиран от сензорите на автомобила, независимо от честотата на снимане на камерата. Това е особено важно, когато автомобилът "чете" пътни знаци, които сами по себе си могат да отразяват светлината по начин, който създава оптични илюзии.

По този начин, функцията за "микро-трептене" е инженерен трик, който работи едновременно на две нива: поддържа шофьора по-безопасен, като се бори с монотонността, и подобрява работата на интелигентните системи за подпомагане на шофирането.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
15:09 / 10.10.2025
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:49 / 10.10.2025
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
09:49 / 10.10.2025
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
15:46 / 10.10.2025
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те процента, удръжките стигаха до 50% от дохода
Ще се увеличи ли плоският данък: Малцина помнят, че преди 10–те процента, удръжките стигаха до 50% от дохода
18:05 / 10.10.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
България в еврозоната
Отношенията София-Скопие
Световна черна хроника
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: