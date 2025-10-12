Новини
Тази древна българска билка е с уникални лечебни свойства
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:51
©
Сред съкровищата на българската природа се нарежда и скалната роза, позната още като памуклийка – растение, което все по-често привлича вниманието на изследователи и любители на природната медицина.

Билка с древна история

"Това е може би една от най-рано опознатите и описани билки, тъй като е спомената в египетски медицински папирус още преди 5000 години. Известна е изключително много в целия регион на Средиземноморието - от Северна Африка, през Европа и островите, до България, където има големи естествени находища. Има диворастяща билка в парк "Странджа", а хората, които го посещават, виждат това растение и осъзнават колко ценно е биоразнообразието там", каза д-р Николай Колев, автор на книгата "Красивата лечителка – неразказаната история на скалната роза".

Растението е лесно разпознаваемо със своите ярки розово-цикламени цветове и намачкани листенца, които му придават характерен вид. Цветовете живеят само един ден – от разцъфването до увяхването им.

Името "памуклийка" идва от малката мъхеста семенна кутийка, която се образува след прецъфтяването и напомня на топчица памук.

"Билката на билките"

"Скалната роза е растение, което много трудно може да бъде описано по отношение на неговите лечебни свойства, тъй като те са изключително разнородни. Неслучайно и подзаглавието на книгата ми е "Неразказаната история на скалната роза - билката на билките". Това не е претенциозно, защото от научна гледна точка това е една от билките, които обхващат огромен ареал от доказани лечебни ефекти. Особено сега, в сезона на вирусите, тя има доказан противовирусен и противогрипен ефект. Има изследвания, включително на животински модели, показващи, че при тежка вирусна пневмония употребата ѝ може да намали смъртността с около 40%", коментира д-р Колев пред Bulgaria ON AIR.

Употреба и приложение

Въпреки че у нас билката все още не е широко разпространена като лечебно средство, в немскоговорящите страни тя се използва активно – под формата на чай, тинктура или таблетки.

Според д-р Колев скалната роза е безопасна и може да се приема както профилактично, така и с лечебна цел.

Важно е обаче да се помни, че билките не действат мигновено и не са подходящи за спешни състояния – те изискват постоянство и време, за да дадат ефект.

Билката се смята за една от най-нетоксичните в природата.

Единственото, за което трябва да се внимава, е при хора с ниска кръвна захар, тъй като тя има свойството да я понижава – ефект, който я прави особено полезна за диабетици в начална фаза.






