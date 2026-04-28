Като кажеш "заешка салата" парвата асоциация е за комбинацията между прясно зеле и моркови. Забелязали ли сте обаче, че често тази на вид простичка салата, ви се услажда повече в ресторанта, отколкото вкъщи?
Причината е, че си има "чалъм" в приготвянето, а ФОКУС е готов да ви го разкрие. Първият трик е във финото нарязване на зелката, после в мачкането и овкусяването. Има си и много подходящи добавки, но за тях после.
Вместо да се объркваме само с намеци, по-добре да пристъпим към съществената част. Продуктите са ясни, безсмислено е да ги отбелязваме.
Начин на приготвяне:
– Измивате добре зелката, след което обелвате горните листа
– Разрязвате я на две симетрични половини и отстранявате кочана
– С остър и дълъг нож се стремите да режете фини резенчета с дебелината на клечки за зъби. Е, тук се изхвърлих, може и мъничко по-дебели
– Отстранявате твърдите парчета
– Изсипвате всичко в дълбока купа, поръсвате обилно със сол и започвате да мачкате с ръка. Все едно месите тесто
– Когато усетите, че зелето не стои така хрупкаво, а по-скоро се превръща в хомогенна смес…свършили сте си работата
– Взимате и обелвате 1-2 големи моркова и ги настъргвате на рендето
Тук идва съществената част в рецептата. Ако количеството салата ще бъде ползвано веднага, слагате зехтин/олио/, оцет /балсамико/ и още преди да започвате да "месите".
Добавки към "заешката салата":
На този тип салата много отива пресен копър. Възможно е да добавите краставички и домати. Малко пресован чесън, също е подходящ. Смесването на различните зеленчуци придава още повече свежест.
Добър апетит от ФОКУС!
