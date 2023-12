ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© ГРОСМАЙСТОРИ



Вайшали Рамешбабу стана едва третата жена гросмайстор от Индия след Конеру Хъмпи и Харика Дронавали, след като премина рейтинга от 2500 ЕЛО на ФИДЕ, за да спечели титлата гросмайстор на El Llobregat Open в Испания в петък.



22-годишната шахматистка победи турчина Тамер Тарик Селбес с черните във втория кръг, като така надхвърли необходимия рейтинг и започна турнира с две поредни победи.



"Много съм щастлива, че най-накрая се сдобих титлата. Това са само два кръга. Сега се съсредоточавам върху турнира, но наистина съм щастлива, че съм гросмайстор“, каза Вайшали пред Chess.com.



Вайшали и Прагнананда са първата двойка брат и сестра гросмайстори в историята.



"Най-накрая постигнах една от своите цели. Бях толкова близо до това, така че бях наистина развълнувана, но имаше и известно напрежение. Играта ми не беше толкова добра в средата, но някак си успях да спечеля.



"Квалифицирах се за турнира кандидатите и се надявам да спечеля този турнир.“



Пътуването на Вайшали в шаха се преплита с това на нейния брат Прагнанандаа. Двамата постоянно постигат паралелен успех, печелейки еднакви медали в различни състезания, като двоен бронз на Олимпиадата и двойно сребро на Азиатските игри.



Вайшали е въведена в шаха от баща си Рамешбабу, който самият е запален шахматист.



Разпознавайки потенциала на дъщеря си, той я записал на шах от петгодишна възраст. Тя бързо напредва, печелейки няколко държавни и национални турнира в своята възрастова категория.



Един от най-ранните ходове, които стимулират напредъка на Вайшали и Праг, е да ги накарат да тренират под ръководството на гросмайстор Рамеш. Изпратени много рано в шахматната академия Bloom в Ченай, те вече били научили основните нюанси на спорта.



"И двамата вече тренираха по шест до осем часа на ден, когато започнах да работя с тях. Бяха много трудолюбиви, да не кажа амбициозни. Тогава тя беше по-добър играч, по-голяма от брат си и с по-висок рейтинг. Но няколко години по-късно Праг постигна бърз растеж и я изпревари“, каза Рамеш пред The Indian Express.



През 2015 г. Вайшали остави своя отпечатък на международната шахматна сцена, като спечели Азиатския шампионат по шах за младежи в категорията на момичетата до 14 години. По това време тя получава и титлата Международен майстор (IM).



Може да са ѝ били необходими години, за да премине от международен майстор до третата си норма за гросмайстор, но точно като брат си, тя може да пренапише историческите книги.



КЛИМАТИЧНИ АКТИВИСТИ



Редица банки Barclays бяха "затворени“ от активисти за климата на 27 ноември, включително клонове в Гилдфорд и Фарнам в Съри.



Extinction Rebellion казва, че това е протест срещу продължаващите инвестиции на Barclays в петролни и газови проекти.



Грийнпийс предприе подобни действия през 2020 г.



Активист на Money Rebellion, който участва в акцията, каза: "Barclays изпомпва милиарди в индустрията за изкопаеми горива, напълно в противоречие със съветите на Международната агенция по енергетика, ООН и IPCC.



"Barclays избират краткосрочните печалби пред годното за живеене бъдеще и на много от нас им е писнало от мизерния напредък, който постигат, докато се крият зад лъжите и зелените си пари.“



Активист от XR добави: "Отговаряме на обществените нагласи и се насочваме към извършителите на климатичния срив, а не към обикновените хора, и поднасяме извинения за неудобството, причинено на персонала и клиентите. Неудобството, което причинихме тази сутрин, е малко в сравнение с катастрофални събития, които вече се случват поради финансирането на Barclays за изкопаеми горива."



Говорител на Barclays каза: "В съответствие с нашата амбиция да бъдем банка с нулева нетна печалба до 2050 г., ние вярваме, че можем да постигнем най-голяма разлика, като работим с нашите клиенти, докато преминават към нисковъглероден бизнес модел, намалявайки своята въглеродно-интензивна дейност, като същевременно увеличаваме мащаба на нисковъглеродни технологии, инфраструктура и капацитет.“



"Поставихме цели за намаляване на емисиите до 2030 г., които финансираме в пет сектора с високи емисии, включително енергийния сектор, където сме постигнали намаление от 32% от 2020 г. насам.



"В допълнение предоставихме £99 милиарда зелено финансиране от 2018 г. насам и имаме цел да инвестираме трилион за устойчиво и преходно финансиране между 2023 и 2030 г.“



БОЛОНЯ



Властите на Болоня са обезопасили района около една от двете кули от 12-ти век, които са се превърнали в символ на северноиталианския град, опасявайки се, че накланянето ѝ може да доведе до срутване.



В петък общината обяви, че ще инвестира 4,3 милиона евро в дейности за укрепване на кулата Гарисенда, една от така наречените Две кули, които гледат към централната част на Болоня, осигурила вдъхновение на художници и поети, както и място за наблюдение по време войни. Работата ще продължи през януари и февруари.



Италианската агенция за гражданска защита поддържа жълта тревога на сайта си, което означава внимание, но не и непосредствена опасност.



Гарисенда, по-ниската от двете кули, построени между 1109 и 1119 г., в момента е на 48 метра, а Асинели – на 97. Кметът Матео Лепоре отбеляза в дебат по-рано този месец, че кулата Гарисенда се е наклонила, откакто е построена, "и оттогава е повод за безпокойство“. Претърпяла е допълнителни щети през средновековната епоха, когато вътре са били построени железарни и пекарни.



"Наследихме ситуация, която е причинила това заболяване през вековете“, каза той. Кметът поиска от правителството да подаде петиция кулите да бъдат включени в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.



Работата по укрепването на двете кули продължава от 90-те години на миналия век. Предварителната работа по кулата Гарисенда ще включва създаване на защитна зона, за да се предотвратят щети на близките структури или нараняване на минувачите от "възможно срутване“, се казва в изявление на града. Видеокамери ще поддържат наблюдение на обекта.



НОВА ЧАСТИЦА?



Астрономи забелязаха рядка и изключително високоенергийна частица да пада на Земята.



Наречен на японската богиня на слънцето Аматерасу, той е един от най-високо енергийните космически лъчи, отчитани някога.



Частицата Аматерасу има енергия, надвишаваща 240 екзаелектронволта (EeV) и е едва на второ място в записаната история след частицата Оh My God, друг свръхвисокоенергиен космически лъч, открит през 1991 г., носещ 320 EeV енергия.



Произходът на частицата е неизвестен, но експертите смятат, че само най-мощните небесни събития - по-големи от експлозия на звезда - могат да ги създадат.



Тошихиро Фуджи, доцент в столичния университет в Осака в Япония, каза, че помислил, че "трябва да е станала грешка“, когато за първи път е открил частицата.



"Показа енергийно ниво, безпрецедентно през последните три десетилетия“, каза той.



Мистерията се задълбочава за учените, тъй като частицата изглежда се е появила от нищото.



Джон Матюс, професор и изследовател в катедрата по физика и астрономия на университета в Юта, обяснява, че в района не е имало нищо с достатъчно висока енергия, за да предизвика събитието.



Изглежда, че излиза от Местната празнота, празна област от пространството, граничеща с галактиката Млечен път.



"Трябва да можете да посочите откъде идват такива частици“, каза проф. Матюс.



"Но в случая с частицата Oh My God и тази нова частица, вие проследявате нейната траектория до източникa и няма нищо с достатъчно висока енергия, за да я произведе.



Обикновено, когато космическите лъчи със свръхвисока енергия стигнат земната атмосфера, те причиняват каскада от вторични частици и електромагнитно излъчване в това, което е известно като обширен въздушен дъжд.



Някои заредени частици във въздушния дъжд се движат по-бързо от светлината през атмосферата, произвеждайки вид електромагнитно излъчване, което може да бъде открито от специализирани инструменти.



Един от тези инструменти е обсерваторията Telescope Array в Юта, която откри частицата Amaterasu.



Сега се надяваме, че частицата ще проправи пътя за по-нататъшни изследвания, които биха могли да помогнат да се хвърли светлина върху космическите лъчи със свръхвисока енергия и откъде идват те.



Експертите предполагат, че това може да означава много по-голямо магнитно отклонение от предвиденото, неидентифициран източник в Местната празнота или непълно разбиране на физиката на високоенергийните частици.



Друг професор в Юта, Джон Белтц, каза, че "бълва ненормални идеи“, за да се опита да обясни мистерията.



"Тези събития изглеждат сякаш идват от напълно различни места в небето. Не е като да има един мистериозен източник“, каза той. "Може да са дефекти в структурата на пространство-времето или, да речем, сблъскващи се космически струни.“



"Няма конвенционално обяснение“, добави той.



СЛОН



Мали, слонът, наречен "най-тъжният“ в света, почина във филипинския зоопарк, съобщи кметът на Манила Хъни Лакуна.



Вишва Мали - известен просто като Мали - беше единственият слон в плен във Филипините. Тя почина на 43 години.



"За да бъдем точни, Мали почина вчера в 15:45 тук, в зоопарка в Манила“, обяви Хъни Лакуна по време на пресконференция в сряда. "Тя беше на около 43 години. Беше дадена на градската управа на Манила през 1981 г. от правителството на Шри Ланка.“



Почит към Мали беше отдадена във Филипините и в социалните медии. Мнозина споделят спомените си, когато са видели азиатския слон, смятан за една от "звездните атракции“ на зоопарка.



Често наричан "най-тъжният слон в света“, Мали е обитател на зоопарка в Манила повече от 40 години. Главният ветеринарен лекар на зоопарка в Манила обяви, че Мали е починала от рак на панкреаса, както и от запушване на аортата.



В началото на седмицата главният ветеринарен лекар на зоологическата градина в Манила д-р Хайнрих Пеня-Доминго каза, че зоологическата градина е забелязала признаци, че Мали изпитва болка, а слоницата е забелязана да търка хобота си в стена. Тя е била третирана с антихистамини и витамини, но е починала малко след това във вторник следобед. "Ние бяхме нейното семейство“, каза Пена-Доминго.



През годините Мали е била фокусна точка на глобална кампания за преместване и нейното пленничество привлече вниманието на активисти и организации за хуманно отношение към животните по целия свят. В изявление, изпратено до ABC News, Хората за етично отношение към животните (PETA) казват, че Мали е "страдала“ в продължение на десетилетия в "затвора“.



"Световноизвестни експерти по слонове, както и други хора от цял свят пледираха тя да бъде освободена в убежище, където би могла да се наслаждава на компанията на други слонове“, каза PETA. "Зоологическата градина в Манила и град Манила осъдиха Мали на десетилетия изолация – изтезания за женски слонове, които в природата прекарват живота си сред майките и сестрите си, защитавайки единия и другия и отглеждайки телетата си взаимно.“



През 2013 г. Пол Маккартни от Бийтълс написа писмо до тогавашния президент на Филипините Бениньо Акино III, призовавайки Мали да бъде освободена в убежище по здравословни причини след новини за тежкото ѝ състояние.



"Имам голямо уважение към правителствата, които се намесват в полза на животните, точно както направи вашето с директивата от май 2012 г., нареждаща Мали да бъде разгледана за прехвърляне“, каза Маккартни тогава. "С един замах на химикалка можете да сложите край на нейното страдание и аз ви призовавам с цялото си сърце да наредите Мали да получи тази радост сега.“



Според изследователите средната продължителност на живота на женски азиатски слон е около 47 години.



"Много слонове страдат от наранявания или заболявания, свързани с условия на плен, като инфекции на краката и мускулно-скелетни нарушения“, казаха от организация "Четири лапи“. "Един слон да прекара живота си сам, е все едно човек да живее в изолиран затвор.“



"Тя може да изглежда сама, но имаше нас до себе си“, каза Лакуна. "Тя беше лицето, което поздравяваше всеки, който посети зоопарка в Манила. Тя е част от живота ни.“