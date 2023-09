ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© ИНДИЯ



Властите в щата Утар Прадеш в централна Индия затвориха частно училище, след като се разпространи възмутителен запис на учителка, караща учениците си да ударят свой съученик мюсюлманин. Държавната полиция започна разследване срещу учителката, идентифицирана като Трипита Тяги, след като видеото достигна глобални мащаби.



Скандалът избухна в момент на нарастващо напрежение между предимно индуисткото население на Индия и голямото мюсюлманско малцинство.



Видеозаписът, който беше проверен от полицията и автентичността му бе потвърдена, показва как Тяги строява учениците си и ги кара да ударят шамари на техен седемгодишен съученик мюсюлманин. Най-малко трима ученици се приближават един по един до съученика мюсюлманин и го удрят.



Докато мюсюлманското момче стои мирно и плаче, се чува как учителката казва на един от учениците: "Защо го удряш толкова леко? Удари го по-силно" Удари го по гърба", казва тя на друг ученик.



Сатянараян Праджапат, старши полицейски офицер в Утар Прадеш, каза, че учителката е карала на учениците да ударят момчето, "защото не знаело таблицата за умножение".



Но според Праджапат учителката споменала и религията на момчето.



Учителката от държавното училище Неха призна, че е направила "грешка", като е помолила други ученици да ударят момчето, но е направила само защото тя е с увреждания и не може да го направи сама. Иначе категорично защити действията си като необходима дисциплина.



"Не такова беше намерението ми. Приемам грешката си, но това беше ненужно превърнато в голям проблем", каза Тяги пред индийската новинарска мрежа NDTV. "Не се срамувам. Служила съм на хората от това село като учител. Всички са с мен".



Родителите на ученика мюсюлманин спряха сина си от училището и съобщиха за инцидента в полицията, но не повдигнаха обвинение срещу учителката.



"Седемгодишното ми дете е било измъчвано в продължение на час или два. Уплашено е. Това не е проблем между хиндуисти и мюсюлмани. Ние просто искаме законът да си свърши работата", каза бащата на момчето пред индийските новинарски мрежи.



Няколко политици обвиниха управляващата в Индия партия Бхаратия Джаната (BJP) в създаването на условия, в които инцидентът е могъл да се случи.



Рахул Ганди, високопоставен лидер на основната опозиционна партия, Индийския национален конгрес, обвини учителката, че "посява отровата на дискриминацията в умовете на невинни деца".



"Това е същият керосин, разпръснат от BJP, който подпали всяко кътче на Индия", написа Ганди в публикация в социалните медии.



BJP, ръководена от премиера Нарендра Моди, последователно заявява, че не дискриминира двестате милиона мюсюлмани в страната.



През юни, по време на посещение в САЩ, Моди каза пред журналисти, че в Индия "няма абсолютно никакво място за дискриминация".



Междувременно служители на правителството на Утар Прадеш казаха, че училището се затваря, тъй като не отговаря на "критериите" на образователния отдел, а всички ученици ще бъдат преместени в други училища.



ЕМИНЕМ



Рап звездата Еминем помоли амбициозния републикански кандидат за президент Вивек Рамасвами да спре да използва песните му.



Писмото за cease and desist идва повече от седмица след като биотехнологичният предприемач изнесе импровизирано изпълнение на Lose Yourself на панаира на щата Айова.



Eminem направи искането чрез организацията за права на изпълнение BMI в писмо от 23 август.



Г-н Рамасвами се бори да измести Доналд Тръмп като кандидат на републиканската партия за президент през 2024 г.



Говорителка на г-н Рамасвами каза, че той ще изпълни искането на Еминем, чието истинско име е Маршал Матърс III.



В писмото се казва, че компанията е получила съобщение от Еминем, възразяващо срещу използването на неговите музикални композиции от републиканеца. Пише още:



"Считано от датата на писмото, BMI ще въсприеме всяко изпълнение на произведенията на Еминем по време на кампанията Vivek 2024 като съществено нарушение на своя лиценз".



Позовавайки се на текст на Еминем, говорителят на кампанията Триша Маклафлин каза в изявление за американските медии: "Вивек току-що се качи на сцената и се отпусна".



"За съжаление на американския народ, ще трябва да оставим рапирането на истинския Слим Шейди."



За да осветли ситуацията, г-н Рамасвами публикува в X, по-рано известен като Twitter:



"Will the Real Slim Shady please stand up? He didn’t just say what I think he did, did he?" написа той, позовавайки се на още текстове на Еминем.



Политици и музиканти се сблъскват със съдебни спорове относно използването на музика от десетилетия.



Брус Спрингстийн критикува президента Рейгън, че е планирал да използва Born in the USA за предизборната си кампания през 1984 г. Fatboy Slim яростно осъди използването на лейбъристите на Right Here, Right Now на тяхната конференция през 2004 г., годината след войната в Ирак. И "Ролинг Стоунс" водиха дълга битка, за да попречат на Доналд Тръмп да използва You Can't Always Get What You Want като своя музика за слизане от подиумите в страната.



ХАНС МОКЕ НИМАН



Делото за 100 милиона долара, което американският гросмайстор Ханс Моке Нийман заведе срещу Магнус Карлсен, други големи шахматни фигури и Chess.com, относно обвиненията, че са се опитали неправомерно да обвинят Ниман в измама, беше отхвърлен от федерален съдия във вторник, слагайки край на продължилото месеци дело.



Слуховете, че Ниман мами в професионалния шах, достигнаха своя връх на 19 септември 2022 г., след като Карлсен се отказа от реванш с Нийман само след един ход, намеквайки, че Ниман може да е шмекерувал в друга партия между двамата по-рано през месеца, спечелена от американеца. Карлсен каза, че Нийман, който по това време е бил на 19 и най-ниско класираният играч на турнира, "не е бил напрегнат или дори напълно концентриран върху играта" по време на решаващите моменти от победата си, но не даде информация как подозира, че Нийман е мамил.



Тогава Нийман призна, че е лъжел по време на някои мачове, когато е бил по-млад, но престанал, тъй като кариерата му процъфтявала. Доклад от Chess.com след отказването на Карлсен противоречи на това и твърди, че Нийман вероятно е мамил над 100 пъти в онлайн шахматни мачове. Докладът предполага, че той може да е използвал т. нар. шахмашина или програма за определяне на най-добрия ход, докато играе. Chess.com бяха отстранили Ниман през 2020 г., след като той лично призна, че е мамил по време на партии, в които са заложени пари, съобщава Wall Street Journal.



СЕВЕРНА КОРЕЯ



Северна Корея извърши симулиран ядрен удар, наречен "изгорена земя" по цели в Южна Корея.



Учението е в отговор на съвместните учения, проведени от Южна Корея, Япония и САЩ тази седмица - които Пхенян многократно заклеймява като репетиция за война.



Учението е тренировка за отблъскване на внезапно нахлуване, за нападение над съседа с ядрени оръжия и окупиране на територия.



В този сценарий "едновременни свръхинтензивни удари" ще бъдат насочени срещу военни командни центрове, пристанища, оперативни летища и други цели в Южна Корея.



Часове след като САЩ разположиха бомбардировачи B-1B за съюзнически въздушни учения в сряда, Северна Корея също изстреля две балистични ракети с малък обсег в морето.



Това изстрелване късно през нощта последва два неуспешни опита за извеждане на шпионски сателит в орбита.



Тайното местонахождение на Ким Чен Ун беше осъдено от японския премиер Фумио Кишида, който каза пред репортери: "Тези действия представляват заплаха за мира и стабилността не само на нашата страна, но и на региона и международната общност и не могат да бъдат толерирани."



Японското правителство подчерта, че ще прихване севернокорейски ракети, ако прелетят над негова територия.



Ким призовава армията си да стане в бойна готовност - описвайки лидерите на САЩ, Южна Корея и Япония като "босове на банди", които увеличават риска от ядрена война в региона.



ПИНГВИНИ



Хиляди императорски пингвини в западна Антарктида са загубили малките си миналата година, до голяма степен поради отдръпването на морския лед, сочат сателитни данни.



През последните две години морският лед достигна рекордно ниски нива около голяма част от Антарктика. Но докато разглежда сателитни изображения през 2022 г., географът Питър Фретуел забеляза, че ледът в една област се топи особено интензивно в началото на годината. Той и колегите му искаха да измерят въздействието на тази загуба на лед в морето Белингсхаузен край западна Антарктика върху императорските пингвини в региона.



Затова изследователите са разгледали сателитни изображения на колонии, за да определят съдбата на размножителния сезон. От петте наблюдавани колонии четири вероятно са загубили всичките си малки, съобщи екипът на 23 август в Communications Earth & Environment.



Императорските пингвини разчитат на стабилен морски лед през целия си размножителен период, който продължава от април до януари. Когато едно яйце се излюпи, новороденото пиленце трябва да порасне и да изгуби пухените си пера, за да придобие водоустойчивата си козина.



През 2022 г. морският лед се разпадна, преди в някои колонии да е завършил този период на оперпване. "Без водоустойчиви пера младите птици не са могли да оцелеят. От 10 000 размножаващи се двойки в региона смятаме, че само 850 пиленца са оцелели", казва Фретуел от Британското антарктическо проучване в Кеймбридж, Англия.



Колониите от пингвини могат да се възстановят след един неуспешен размножителен сезон, казва Ани Шмид, еколог по морските птици в Blue Point Conservation Science в



Петалума, Калифорния, която не е участвала в това проучване. И изследователите са разгледали само няколко колонии на императорски пингвини от 62-те познати в Антарктика.



Някои от другите колонии също са имали лоши размножителни сезони напоследък. "В ледения шелф Brunt на Антарктида, втората по големина колония на императорски пингвини в света по онова време имаше три години неуспех в размножаването от 2016 до 2018 г., след като бурите разчупиха морския лед там" – това съобщиха по-рано Фретуел и негов колега. Между провала на размножаването и масовата емиграция, колонията почти изчезна.



Повтарящ се или по-широко разпространен неуспех може да застраши колониите и в крайна сметка императорските пингвини като цяло.



Новото проучване, документиращо неуспеха на размножаването в няколко колонии наведнъж, "е първото наблюдение, което е в съответствие с най-лошите очаквания за това, което може да се случи, докато Земята продължава да се затопля" – казва Шмид. "Притеснявам се – това не е добър знак."



Последните оценки прогнозират, че променящият се климат и топенето на морския лед могат да намалят популациите на императорските пингвини с повече от 50% до 2100 г.



Въпреки тази потенциално мрачна перспектива за императорските пингвини, Фретуел все още има надежда. "Ако можем да забавим глобалното затопляне... можем да променим съдбата на императорския пингвин – казва той. – Но този прозорец на възможност става все по-малък, така че наистина трябва да действаме сега."