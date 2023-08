ТОП 5 новини в тазседмичната класация на Або

© АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИК



В сряда Северна Корея заяви, че американският войник, минал на север през тежко въоръжената корейска граница миналия месец, е направил това, след като е бил разочарован от неравенството на американското общество и расовата дискриминация в своята армия.



Това е първото официално потвърждение от Северна Корея за задържането на редник 2-ри ранг Травис Кинг, който влезе в Северна Корея по време на цивилна обиколка на корейско гранично село на 18 юли. Той стана първият американец, задържан в Северна Корея от близо пет години.



Севернокорейската официална информационна агенция каза, че Кинг е казал пред следователите, че е решил да влезе в Северна Корея, защото "таи лоши чувства към нечовешкото малтретиране и расовата дискриминация в армията на САЩ“.



В изявлението се казва, че Кинг също е изразил готовността си да потърси убежище в Северна Корея или трета страна, заявявайки, че "е разочарован от неравноправното американско общество“.



Въпросната информационна агенция е пропаганден клон на диктатурата на Северна Корея и често публикува изявления и статии, внимателно калибрирани, за да отразяват официалната линия на правителството, че Съединените щати са зъл противник.



На практика е невъзможно да се потвърди автентичността на коментарите на Кинг, съобщени в държавните медии на Северна Корея. Съединените щати, Южна Корея и други обвиниха Северна Корея, че използва чуждестранни задържани, за да изтръгне дипломатически отстъпки. Някои чуждестранни задържани казаха след освобождаването си, че докато са били в ареста в Северна Корея, са се признали за виновни под принуда.



"Това е 100% севернокорейска пропаганда във вихъра си. Кинг, като американски гражданин, задържан в Северна Корея, няма влияние върху начина, по който Народната демократична република избира да представи своя разказ“, каза Су Ким, бивш анализатор на ЦРУ.



"Що се отнася до освобождаването на Кинг, съдбата му е в ръцете на Северна Корея. Може би режимът ще се опита да размени живота на Кинг в замяна на финансови отстъпки от САЩ. Повече от вероятно преговорите няма да са лесни и условията ще бъдат диктувани от Пхенян“, каза тя.



Някои анализатори по-рано казаха, че Северна Корея може да се опита да обвърже освобождаването на Кинг с намаляването на военните си действия на САЩ с Южна Корея на фона на засилената враждебност между враговете по време на войната.



Следващия понеделник съюзниците трябва да започнат големи годишни учения, които Северна Корея разглежда като репетиция за нахлуване.



Лидерите на Съединените щати, Южна Корея и Япония също се очаква да обявят планове за разширено военно сътрудничество в отбраната от балистични ракети в лицето на развиващите се ядрени заплахи на Северна Корея, когато се срещнат за тристранна среща на върха в Кемп Дейвид в петък, според САЩ. длъжностни лица.



Във вторник Северна Корея разкритикува ръководените от САЩ планове за открита среща на Съвета за сигурност на ООН относно нейните права на човека като "презрени“ и насочени единствено към постигане на геополитическите амбиции на Вашингтон.



Заместник-министърът на външните работи на Северна Корея Ким Сон Гьонг каза, че американският въпрос за човешките права трябва да бъде разгледан първо в Съвета на ООН, наричайки Съединените щати "антинародна империя на злините, напълно покварена от всякакви социални злини“. В изявление, предадено от държавните медии, Ким обвини САЩ в насърчаване на расова дискриминация, престъпления, свързани с оръжие, малтретиране на деца и принудителен труд.



Северна Корея каза, че разследването на редник Кинг ще продължи. Той описва влизането му в Северна Корея като "незаконно“.



Преди това Северна Корея е задържала редица американци, които са били арестувани по обвинения в антидържавност, шпионаж и други. Но не е известно да са задържани други американци, откакто Северна Корея експулсира Брус Байрън Лорънс през 2018 г. По време на Студената война малък брой американски войници, избягали в Северна Корея, по-късно се появяват в севернокорейски пропагандни филми.



Американски служители изразиха загриженост за благосъстоянието на Кинг и казаха, че Северна Корея е пренебрегнала исканията за информация за него.



БАРБИ



Емблематичният филм за Барби с участието на Марго Роби и Райън Гослинг превзе световете на шоубизнеса и поп културата като буря, боядисвайки света в бонбонено розово.



Филмът не само надхвърли 1 милиард долара в глобалните продажби на билети в бокс офиса, но и счупи рекорда като най-големият филм, режисиран от единствена жена режисьор.



Въпреки че феновете на динамичния, социално значим и весел филм съставляват дълъг списък, има някои страни, които не го харесаха особено.



Ето поглед към някои нации, които решиха да го забранят официално.



Виетнам



Преди филмът дори да бъде пуснат, Виетнам обяви, че ще го забрани в цялата страна поради сцената, която включва картата на света.



На тази карта са изобразени оспорваните териториални претенции на Китай в Южнокитайско море. "Ройтерс" съобщи, че това е възприето като "обидно изображение“, тъй като включва "линията с девет тирета“ (nine-dash line), която китайските карти използват, за да илюстрират претенциите си върху големи части от Южнокитайско море, с които Виетнам не е съгласен.



Кувейт



Кувейт разкри, че е забранил филма, тъй като заместник-секретарят на Министерството на печата и публикациите в Кувейт Лафи Ал-Субей заключи, че насърчава "идеи и вярвания, които са чужди на кувейтското общество и обществения ред“.



Ливан



На 9 август министърът на културата на Ливан Мохамад Мортада забрани филма, казвайки, че е взел решението, защото филмът насърчава "хомосексуалността и сексуалната трансформация“, което според Мортада "противоречи на ценностите на вярата и морала“, като омаловажава важността на семейната единица.



Алжир



По същия начин Барби беше пуснат в някои алжирски кина през юли, но разпространителите на филма оттогава премахнаха холивудския блокбастър от своите прожекционни графици.



Според "Ройтерс" Алжир е стигнал до заключението, че филмът за Барби трябва да бъде забранен за насърчаване на "хомосексуалността и други западни отклонения“, които не са в съответствие с религиозните и културни вярвания на страната.



А какво казаха от Warner Bros за забраните?



Нито Warner Bros, нито някой от ръководителите на филма за Барби са направили официални изявления относно забраните в тези страни.



БАНКОМАТ



Bank of Ireland коригира технически проблеми, които позволиха на някои клиенти да теглят или прехвърлят средства много над сумите, налични в сметките им. Това бе съобщено в сряда сутринта, след като публикации в социалните медии за проблема предизвикаха опашки пред банкоматите.



Наред с други несъвършенства, проблем с онлайн приложението на банката позволи на клиенти с ниско салдо или без пари в сметката си да прехвърлят до 1000 евро (90) в свързана сметка с приложения за дигитално банкиране, като Revolut.



Ирландската полиция съобщи късно във вторник, че е наясно с необичаен обем на дейност в някои банкомати в цялата страна. Снимки, публикувани в социалните медии,бпоказваха опашки пред някои банкомати, след като проблемът стана актуална тема в социалната медийна платформа X, известна преди като Twitter.



Репортер на Ройтерс обаче не видял никакви опашки пред избрани банкомати в центъра на Дъблин късно във вторник.



В изявление на най-големия кредитор в Ирландия се казва: "Вчера технически проблем повлия на редица услуги на Bank of Ireland. Нашите екипи възстановиха тези услуги през нощта и всички услуги са достъпни за клиентите тази сутрин.“



"Наясно сме, че техническият проблем означава, че някои клиенти са успели да изтеглят или прехвърлят средства над нормалните си лимити. Тези преводи и тегления ще бъдат приложени към сметките на клиентите днес.“



Ирландският министър на финансите Майкъл Макграт поиска от централната банка да изготви пълен отчет за случилото се и дали са необходими допълнителни стъпки за намаляване на риска от подобни проблеми в целия сектор.



Централната банка заяви, че наблюдава ситуацията и се ангажира с Bank of Ireland, за да гарантира, че всички идентифицирани проблеми и грешки са разрешени за клиентите.



"Призоваваме всеки клиент, който може да изпадне във финансови затруднения поради превишаване на сметката си, да се свърже с нас. Искрено се извиняваме за смущенията, причинени от това прекъсване“ – се добавя изявлението на банката.



Говорителят каза, че обемът на транзакциите, извършени във вторник вечерта, не е значителна част от средните дневни потоци и че на клиентите няма да бъдат начислени лихви върху надвзети суми.



Акциите на Bank of Ireland останаха без промяна.



Говорител на Revolut в Лондон няма незабавен коментар. Платформата за дигитално банкиране съобщи по-рано тази година, че има повече от два милиона клиенти в Ирландия.



КАНАБИС



В сряда Германското правителство одобри проектозакон, легализиращ закупуването и притежанието на канабис за развлекателна употреба, като министърът на здравеопазването отблъсква критиките срещу противоречивите планове.



Законодателството ще позволи на възрастни да притежават до 25 грама канабис и да отглеждат до три растения за лична употреба.



На хората също така ще бъде позволено да се присъединят към "клубове за канабис" с нестопанска цел с до 500 членове, където веществото може да бъде законно култивирано и закупено.



Законопроектът все още трябва да бъде одобрен от депутатите в германския парламент, които се завръщат от лятната си ваканция на 4 септември.



Министърът на здравеопазването Карл Лаутербах нарече проектозакона "повратна точка" в отношението на Германия към канабиса.



По-спокойният подход ще разбие черния пазар и престъпността, свързана с наркотиците, ще облекчи тежестта върху изпълнителната власт и ще позволи по-безопасна консумация на марихуана, каза той на пресконференция в Берлин.



На непълнолетните все още ще бъде забранено да я използват и правителството ще започне кампания, предупреждаваща за рисковете за здравето особено на младите хора, добави той.



"Концепцията, която представяме, е за контролирана легализация. Искаме да ограничим потреблението и да го направим по-безопасно“, каза Лаутербах.



Предложеният закон е водещ проект на лявоцентристката коалиция на канцлера Олаф Шолц и означава, че Германия ще има една от най-либералните политики за канабиса в Европа.



Но проектозаконът е по-малко амбициозен от това, което беше предвидено първоначално.



Плановете за разрешаване на широката продажба на канабис в лицензирани магазини бяха отменени през април, след като Европейската комисия изрази опасения.



Настоящото предложение обаче се натъкна на силна съпротива от страна на консервативни политици, лекари и служители на правоприлагащите органи.



Регионалният здравен министър на Бавария Клаус Холечек от опозиционната десноцентристка партия нарече плановете "безотговорни". Примери от чужбина показаха, че либерализацията не прави много за ограничаване на черния пазар, каза той.



Професионалната асоциация на педиатрите в Германия излезе със съвместно изявление с други младежки здравни асоциации, в което "твърдо" осъждат плановете, заявявайки, че те могат да насърчат консумацията на канабис сред младите хора.



Полицейските синдикати и съдиите също критикуваха законодателството като прекалено бюрократично, опасявайки се, че то ще добави повече напрежение към съдебната система, вместо да я облекчи.



Лаутербах каза, че приветства "противоречивите дискусии", предизвикани от плановете, но каза, че критиците не предлагат никакви решения.



Правителствената кампания за обществено здраве по-специално ще подчертае вредното въздействие на редовната употреба на канабис върху все още развиващия се мозък на хора под 25-годишна възраст, добави Лаутербах – тема, която според него все още е "табу“ сред родителите и в училищата.



Законодателството също така забранява употребата на марихуана в рамките на 200 метра от училище, младежка организация, детски или спортни площадки или "канабис клуб".



Ако законопроектът бъде приет, правителството има за цел да преразгледа въздействието върху обществото на новото законодателство след четири години.



Редица страни вече смекчиха правилата относно употребата на канабис.



Уругвай стана първата страна в света, която легализира производството, разпространението и консумацията на марихуана през 2013 г.



В САЩ десетки щати, включително Калифорния, промениха законите си през последното десетилетие.



Малта стана първият член на Европейския съюз, който легализира канабиса за развлечение през 2021 г., докато Холандия толерира продажбата и употребата на канабис в така наречените кафенета от 70-те години на миналия век.



След като проучи примерите от други страни, Лаутербах каза, че е убеден, че германският план в сегашната му форма е "най-добрият опит за законодателство за канабиса досега".



НИКАРАГУА



Правителството на Никарагуа превзе известен университет, управляван от йезуитите, в столицата Манагуа, в последния опит на президента Даниел Ортега да се нахвърли срещу Католическата църква.



В сряда Централноамериканският университет обяви, че всички учебни занятия и административни дейности са спрени, след като наказателен съд постанови, че имуществото и финансовите му сметки са прехвърлени на правителството.



Обществото на Исус, йезуитският орден, който управлява училището, каза пред репортери, че правителството е обвинило университета, че е "център на тероризъм, организиран от престъпни групи“.



В навечерието на съобщението Службата на Върховния комисар на ООН за правата на човека излезе с изявление, осъждащо превземането на университета.



"Въздействието на тази мярка със спирането на учебните занятия сериозно засяга правото на образование, което е от съществено значение за изповядването на други човешки права“, пише Службата.



"Несправедливото и незаконно превземане на Централноамериканския университет от сандинистката диктатура е възмутителна“, написа никарагуанският епископ в изгнание Силвио Хосе Баез в социалните медии.



"По този начин те демонстрират своето презрение към интелектуалната свобода, качественото образование и критичното мислене. Всеки ден те потъват все по-дълбоко в своята ирационалност, порочност и страх."



Друг никарагуанец в изгнание, историкът Дора Мария Телез, също осъди този ход като акт на "диктатура“.



"Университетът с най-високо академично качество в страната е ликвидиран“, каза Телез, възпитаник на институцията. Но класните стаи ще отворят отново, когато страната е свободна – добави тя.



Превземането на университета е част от модела при администрацията на Ортега, която беше изправена пред международна критика за своя твърд подход за задушаване на несъгласието.



От февруари 2022 г. законодателният орган на страната, доминиран от лоялисти на Ортега, отмени правния статут на няколко частни университета, смятани за огнища на правителствена опозиция.



Впоследствие тези институции бяха поставени под държавна власт чрез Националния съвет на университетите.



Законодателната власт на Никарагуа последва този ход с реформи за ограничаване на независимостта на университетите и намаляване на правителственото финансиране на институции като Централноамериканския университет.



Критиците смятат, че Ортега и неговите съюзници са се прицелили в университетите заради ролята им в широко разпространените антиправителствени протести, които разтърсиха страната през 2018 г. Предложените съкращения на социалното осигуряване изкараха десетки хиляди протестиращи по улиците, много от които младежи.



Сблъсъците с правителствените сили в крайна сметка доведоха до смъртта на най-малко 355 души през следващата година, някои от които бяха убити в самия университет.



След протестите през 2018 г. администрацията на Ортега засили усилията си да разбие критиците си чрез затваряне на политически съперници и закриване на неправителствени групи.



ООН изчислява, че повече от 3200 организации са били принудени да затворят само между юни 2022 г. и юни 2023 г., включително местния клон на Червения кръст.



Сред тези институции са радиостанции, училища и други групи, свързани с Католическата църква. Ортега е открит критик на църквата, особено от 2018 г., когато католическите лидери се опитаха да служат като посредници между правителството и протестиращите.



Преговорите в крайна сметка се провалиха и оттогава Ортега заклейми епископите и свещениците като "заговорници за преврат“, действащи от името на "американския империализъм“.



През 2022 г. Ортега изгони посланика на Ватикана от Никарагуа и полицията арестува виден католически лидер, епископ Роландо Алварес, за "дестабилизираща и провокативна“ дейност.



Когато Никарагуа изпрати със самолет 222 политически затворници в Съединените щати през февруари, Алварес се очакваше да бъде сред депортираните. Но той отказва да се качи на самолета и впоследствие е осъден на 26 години затвор.



Той също беше лишен от никарагуанското си гражданство, както и политическите затворници, изпратени в изгнание.



Централноамериканският университет, институцията, атакувана в сряда, беше не само видна католическа институция в Никарагуа, но и трамплин за някои от най-влиятелните гласове в страната.