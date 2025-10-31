Светът на киното загуби легенда

© На 72 години почина френският актьор Чеки Карио.



Той беше известен с ролите си във филмите "Мечката“ на Жан-Жак Ано и "Никита“ на Люк Бесон.



Роден на 4 октомври 1953 г. в Истанбул, актьорът е син на турски шофьор на камион — самият той от еврейско семейство с испански произход — и гръцка майка. През 1982 година Чеки Карио дебютира във филма на Шантал Акерман "Всяка нощ“.



Същата година е номиниран за наградата "Сезар“ за най-обещаващ актьор за ролята си на Петрович в "Балансът“.През 1988 година ролята му на ловец в "Мечката“ му носи широка популярност. По-късно играе ментора на Ан Парийо в "Никита“ (1990).



Режисьорът Люк Бесон го избира и за "Жана д'Арк“ (1999), както и за една от своите продукции — "Целувката на дракона“ (2001).



През 90-те години славата му във Франция му позволява да развие международна кариера. Той се появява заедно с Жерар Депардийо в "1492: Завладяването на рая“ (1992), след това с Уил Смит и Мартин Лорънс в "Лоши момчета“ (1995), а също и като руският министър на отбраната във "Златно око“ също през 1995 г.



В последните години Чеки Карио участваше в мрачни филми на Оливие Паншот, в ролята на марсилски гангстер, алкохолик и импотентен баща.