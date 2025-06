Световно признати музиканти ще проведат мастъркласове в София

© Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ с гордост обявява предстоящите майсторски класове на двама от най-изявените съвременни джаз музиканти – Чарли Янг III (Charlie Young III), ръководител на легендарния Duke Ellington Orchestra, и Шели Карол (Shelley Carrol), признат сред водещите тенор-саксофонисти на нашето време. Те идват в България заедно с внука на Дюк Елингтън – Пол. Той е син на Мърсър Елингтън (Mercer Ellington) – единственият от децата на Дюк Елингтън, който също е бил известен композитор, аранжор и дългогодишен ръководител на Оркестъра. След смъртта на Мърсър, Пол Елингтън поема грижата за артистичното и юридическо наследство на дядо си като изпълнител на завещанието (executor of the estate) и често участва в организирането на проекти, свързани с репертоара и дейността на състава.



В рамките на два интензивни дни – 29 и 30 юни – Чарли Янг III и Шели Карол ще работят със студенти от Биг бенда на НМА, като съчетават индивидуална и ансамблова работа.



Тази рядка възможност за студентите е не просто обучение, а акт на приемственост – връзка с живото наследство на Дюк Елингтън, носено от самите продължители на неговото творчество. С любими пиеси от джазовия репертоар и с фокус върху реалната сценична практика, обучението ще подготви младите музиканти за кулминацията на събитието – големия концерт на The Duke Ellington Orchestra на 1 юли от 20:00 ч. на площада пред НДК.



Концертът ще бъде открит от Биг бенда на Националната музикална академия "Проф. Панчо Владигеров“ с ръководител и диригент доц. д-р Михаил Йосифов – изключителна възможност за младите български джазмени да свирят на една сцена с едни от най-големите живи носители на джаз традицията в световен мащаб. За първи път София ще бъде домакин на такова събитие, в което се срещат поколения, стилове и вдъхновения.



"За да извлекат най-голяма полза от участието си в майсторски клас, студентите трябва да изберат репертоар, с който се чувстват уверени и който изпълняват с удоволствие,“ съветва Чарли Янг III. Майсторските класове ще бъдат отворени и за публика (до запълване на капацитета на залата на НМА), с оглед на изграждане на творческа и вдъхновяваща атмосфера.



Събитието се осъществява с подкрепата на Министерството на културата, в партньорство със Столична община и Националния дворец на културата, уточняват от НМА.



The Duke Ellington Orchestra – наследник на гения на Дюк Елингтън, продължава да обикаля света и да поддържа жив духа на неговата музика. Под диригентството на Чарли Янг III и с участието на изключителни солисти като Шели Карол, оркестърът представя неподражаемия звук и стил, с които Елингтън променя музикалната история на ХХ век. Повече на: dukeellington.com