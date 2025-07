Световни изпълнители махат музиката си от Spotify в знак на протест 

© Няколко изпълнители, включително King Gizzard & the Lizard Wizard, Deerhoof и Xiu Xiu, изтеглят музиката си от Spotify в знак на протест срещу инвестицията на главния изпълнителен директор Даниел Ек във фирма за военни технологии, задвижвана от изкуствен интелект, пише EuroNews.



Плодовитата австралийска психеделична рок група King Gizzard & the Lizard Wizard е поредната група, която прекрати връзките си със Spotify в знак на протест срещу нарастващите връзки на главния изпълнителен директор Даниел Ек с оръжейната индустрия - по-специално срещу инвестицията му в противоречива военно-технологична фирма, базирана на изкуствен интелект.



Ек е съосновател на инвестиционната фирма Prima Materia, която е инвестирала сериозно в Helsing, немска компания, разработваща изкуствен интелект за използване във война, включително технология за дронове.



"Файненшъл таймс“ наскоро съобщи, че Prima Materia е ръководила кръг от финансиране от 600 милиона евро за Helsing и е подкрепяла компанията преди руската инвазия в Украйна през 2022 г.



Новината предизвика силна негативна реакция от музиканти, които казват, че вече не искат да бъдат свързани с платформа, чиито печалби се насочват към разработване на оръжия.



King Gizzard & the Lizard Wizard, известни с хитове като "Work This Time“ и "Robot Stop“, премахнаха почти цялата си музика от Spotify, оставяйки само няколко издания поради съществуващите лицензионни споразумения. Те обявиха решението си в Instagram, заявявайки, че новите им демота са достъпни "навсякъде освен Spotify“.



Други изпълнители предприеха подобни действия. Американската инди група Deerhoof публикува изявление, в което казва, че не искат "музиката им да убива хора“ и описва Spotify като "измама за извличане на данни“. Експерименталната рок група Xiu Xiu също критикува платформата, наричайки я "портал за Армагедон на боклука“ и призова феновете да анулират абонаментите си за Spotify.



Тези протести допълват нарастващия списък от противоречия и опасения около стрийминг платформата. Spotify наскоро беше подложен на критики, след като позволи на генерирана от изкуствен интелект група, наречена Velvet Sundown , която успя да натрупа милиони стриймове, да се появи на платформата ѝ с обозначение "проверен изпълнител“.



Музикалният ентусиаст на Euronews Culture, Дейвид Мурикван, го определи като "отличен пример за автократични технологични експерти, които се стремят да сведат човешкото творение до алгоритми, предназначени да унищожат изкуството“.



Той добави: "Когато творците изразяват реални, основателни опасения относно повсеместното разпространение на изкуствения интелект в един технологично доминиран свят и използването на тяхното съдържание за обучение на инструменти за изкуствен интелект, този трик изглежда глух. Още по-лошо, морално безсрамен.“



И докато Spotify обяви в своя доклад Loud & Clear 2024 , че е платила над 10 милиарда долара (9,2 милиарда евро) на музикалната индустрия само през 2024 г., критиците твърдят, че повечето от тези плащания отиват само при малък процент от топ изпълнители и лейбъли и че платформата все още не плаща достатъчно и експлоатира по-голямата част от музикантите.



Исландската музикантка Бьорк го каза най-директно: "Spotify е може би най-лошото нещо, което се е случвало на музикантите.“