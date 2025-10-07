Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Светлана бивша Гущерова: Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:13Коментари (1)75
©
Плеймейтката Светлана Василева се разписа с поредна доза шокиращи разкрития за брака си с богаташкия наследник Християн Гущеров.

По нейни думи, нейни известни приятелки са мачкали чаршафите с бившия й мъж, докато са били заедно.

"Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми – и те дори не знаят, че аз знам. Били сме много близки, заедно по поводи и на децата, не знаех, че са се виждали с мъжа ми. Една от тях беше вкъщи всеки ден", изповяда се в подкаста NAYcast тя.

Василева сподели, че е давала много на приближените си, но повечето я отсвирили в трудните за нея моменти.

"Всеки ден имах по 50 души на масата си. Храних ги, пращах ги на почивки, подарявах им Шанели и Луи Вютони. На много подарих. Но когато имах проблеми, повечето изчезнаха. От по-известните до мен остана Златка Райкова - тя веднага застана до мен и ми помагаше“, разказа Василева.

Блондинката разкри, че децата й страдат за баща си.

"В момента се измъчвам, че не мога да дам всичко това, което искам на моите деца. Синът ми се натъжава, когато види друго момченце с баща му. Какво толкова направих, че моите деца не могат да бъдат щастливи и страдат за баща си. Исках да учат в добри градини и хубави училища, да имат стабилно семейство. Искам да им дам най-доброто и да ги изуча добре. В момента съм долу. Няма нищо срамно. Била съм много горе, видяла съм от всичко. Това повече ме стимулира да ставам по-силна и да живея още по-уникален живот", уточни тя.

Василева не отрича, че Гущеров я е гледал като принцеса. Проблемът за нея е, че той е изгубил стимул да живее и не знае какво иска.

Още по темата: общо новини по темата: 865
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
предишна страница [ 1/145 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Била хранела по 50 човека всяка вечер и раздавала шанели и луй витони. После що гущера не му се живеело. Да беше изкарала някой лев и да подаряваш и черпиш с него ма пача! Как няма да пусна сълза за тая.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Либерализъм и консерватизъм в Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Колективната отбрана на Европа
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: