ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Светлана бивша Гущерова: Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми
По нейни думи, нейни известни приятелки са мачкали чаршафите с бившия й мъж, докато са били заедно.
"Имах популярни приятелки, които идваха у нас и спаха с мъжа ми – и те дори не знаят, че аз знам. Били сме много близки, заедно по поводи и на децата, не знаех, че са се виждали с мъжа ми. Една от тях беше вкъщи всеки ден", изповяда се в подкаста NAYcast тя.
Василева сподели, че е давала много на приближените си, но повечето я отсвирили в трудните за нея моменти.
"Всеки ден имах по 50 души на масата си. Храних ги, пращах ги на почивки, подарявах им Шанели и Луи Вютони. На много подарих. Но когато имах проблеми, повечето изчезнаха. От по-известните до мен остана Златка Райкова - тя веднага застана до мен и ми помагаше“, разказа Василева.
Блондинката разкри, че децата й страдат за баща си.
"В момента се измъчвам, че не мога да дам всичко това, което искам на моите деца. Синът ми се натъжава, когато види друго момченце с баща му. Какво толкова направих, че моите деца не могат да бъдат щастливи и страдат за баща си. Исках да учат в добри градини и хубави училища, да имат стабилно семейство. Искам да им дам най-доброто и да ги изуча добре. В момента съм долу. Няма нищо срамно. Била съм много горе, видяла съм от всичко. Това повече ме стимулира да ставам по-силна и да живея още по-уникален живот", уточни тя.
Василева не отрича, че Гущеров я е гледал като принцеса. Проблемът за нея е, че той е изгубил стимул да живее и не знае какво иска.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 865
|предишна страница [ 1/145 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 25 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета