Светлана Гущерова с ограничителна заповед

© Светлана Гущерова направи неочаквани разкрития в ефира на "Преди обед" пред Венета Райкова. Бившата плеймейтка призна, че срещу Христиан Гущеров - нейния вече бивш съпруг - има издадена ограничителна заповед, която му забранява да доближава нея и децата им.



Въпреки това Светлана говори за Християн с благодарност и суперлативи. "Той ме носеше на ръце, както и близките ми", сподели тя.



Причината за съдебната мярка обаче била негови действия в социалните мрежи – Гущеров публикувал снимки на децата им без нейното съгласие, което тя определя като непростимо.



Гущерова категорично отрече да е била жертва на физическо насилие, но призна, че непрестанните обаждания от Христиан са се превърнали в психически тормоз.



В момента Светлана живее в Правец заедно с майка си и децата, като, по думите ѝ, от февруари се издържа сама. Тя добави още, че бившият ѝ съпруг често я е пращал на кратки екскурзии, през които впоследствие се оказало, че ѝ е изневерявал - нещо, което било доказано със снимки, пише "България Днес".