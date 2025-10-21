ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
Всеки има свой ритуал за пиене на лекарства. Едни ги въртят между пръстите си, сякаш преговарят с тях, други броят глътките вода и си обещават, че "това е последното“. Трети стискат очи и се надяват на чудо. И после има онези – малцината, които гълтат по шепа таблетки наведнъж с една глътка вода, без да мигнат. Те не са супергерои, просто не се плашат от хапчето.
Според д-р Николай Димитров, гастроентеролог, цитиран от "Фокус", проблемът при повечето хора е психологически, а не физиологичен.
"Мозъкът възприема хапчето като нещо чуждо, неестествено. Затова активира защитен рефлекс – гърлото се затваря, мускулите се напрягат, и колкото повече човек се старае да го глътне, толкова по-трудно става.“
Накратко – не тялото отказва сътрудничество, а мисълта. Същият човек, който не може да преглътне миниатюрна таблетка, спокойно може да си хапне голямо парче пържола. Разликата е в контрола – храната е избор, лекарството – необходимост.
"Отказът да се преглътне хапче често е подсъзнателна реакция срещу усещането за безпомощност. То символизира признанието, че нещо не е наред – че сме болни, уязвими. При децата това е още по-очевидно – те не отказват сиропа заради вкуса, а защото не искат да приемат ролята на "болни“, твърдят психолози.
Има и чисто физически причини – погрешна техника, сухо гърло, или прекалено големи таблетки.
"Грешката е, че повечето хора накланят главата назад, мислейки, че така ще им е по-лесно – а ефектът е обратен,“ казва д-р Димитров.
"Правилната позиция е леко напред, с отпуснато гърло. Таблетката ще се плъзне надолу сама.“
С възрастта страхът от хапчета често изчезва, заменен от друг – да не ги забравим. Парадоксално, нали? Някога са били заплаха, после стават навик. Нормален развой на "порасването".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: