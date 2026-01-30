Дерматит на ръцете (екзема на ръцете) е често срещано заболяване, което засяга гръбната и палмарната страна на ръцете поради различни причини, може да бъде остро или хронично.Често срещан е, особено при жените и представлява 20-35% от всички форми на дерматит. Може да се появи във всяка възраст, включително в детството. Особено разпространен е при хора с анамнеза за атопичен дерматит.Особено наблюдаван е в индустрии, включващи работа в мокра среда или излагане на химикали, като почистване, кетъринг, металообработване, фризьорство, здравеопазване, домакинска работа, строителство, боядисване и механична работа. Това се дължи главно на контакт с дразнители, но специфични контактни алергии могат да допринесат.Дерматитът на ръцете е резултат от комбинация на различни фактори. Такива са генетично предразположение, нараняване, имунни реакции (алергичен контактен дерматит), дразнители като киселини, основи, триене, прах. Студът също е дразнител, който води до негова проява. Дразнителите увреждат най-горния слой на епидермиса, загуба се липидният слой и се нарушава бариерната функция на кожата. Дехидратация и настъпилото възпаление водят до по-нататъшно увреждане на бариерната функция.При атопичен дерматит дефицитът или дефектната функция на протеина филагрин в роговия слой води до бариерна дисфункция, което допринася за загуба на хидратация и лесно проникване на дразнители и алергени. През зимата не само температурите са по-ниски, но и въздухът е по-сух. Това означава, че кожата се нуждае от повече хидратиране и внимание, за да предотврати увреждане.Дерматитът на ръцете може да засегне гърба на ръцете, дланите или и двете. Може да бъде силно сърбящ, с усещане за парене и понякога болезнен. Има остра, рецидивираща и хронична фаза.Острият дерматит на ръцете се проявява с еритемни макули, папули, плаки, едем, мехури или фисури. Начинът, по който ще се прояви зависи от причината за неговата поява. При хроничният дерматит обикновено има оплаквания от сухота, лющене и лихенификация.Атопичният дерматит на ръцете се дължи на нарушена бариерна функция на кожата и се предизвиква от контакт с дразнители. Обикновено засяга гърба на ръцете и кожата около китките. Може да се прояви като дискоиден или везикуларен модел на екзема. Пациентите обикновено имат признаци на атопичен дерматит на други места, например в областта на флексурите.Дискоидната екзема (нумуларен дерматит) засяга гръбните повърхности на ръцете и пръстите като ограничени плаки, които са окръглени с форма на монета. Други части на тялото също могат да бъдат засегнати.Везикулозен дерматит на ръцете е известен още като дисхидроза. Силно сърбящи мехури с цвета на кожата се появяват по дланите и страничните части на ръцете и пръстите. Подобни симптоми често засягат и ходилата. Тази форма на дерматит се влошава от прекомерно изпотяване, при горещо или влажно време и при емоционален стрес.Хиперкератотичният дерматит на ръцете е хроничен, сух, невъзпалителен палмарен дерматит. Изглежда подобно на палмарен псориазис, но е по-малко зачервен и по-слабо очертан.Ръцете са най-често срещаното място за иритативен контактен дерматит и често се дължи на работа в мокра среда и многократно излагане на нискостепенни дразнители. Зоната между пръстите е първото място, което се засяга, но възпалението може да се разпространи до пръстите, гърба на ръцете и китките. Иритативният контактен дерматит често не засяга дланите. Острият иритативен контактен дерматит се дължи на нараняване от силни дразнители като киселини и основи, често в професионална среда. Многократното излагане на нискостепенни дразнители като вода, сапуни и детергенти води до хроничен кумулативен иритативен дерматит.Алергичният контактен дерматит може да бъде труден за разграничаване от други форми на дерматит на ръцете и иритативен контактен дерматит. Има около 30 често срещани алергена и безброй редки, които могат да засегнат ръцете. Често срещаните алергени включват никел, аромати, каучук и хромат и парафенилендиамин. Насоката за контактна алергия зависят от алергена и включват периодични пристъпи, асиметрично разпределение на обрива, рязка граница и други.Поради нарушената кожна бариера лесно навлизат различни патогени. Върху екзема на ръцете може да се насложи бактериална инфекция, може да се разпространи, да деформира ноктите.Дерматитът на ръцете обикновено е лесен за диагностициране чрез снемане на анамнеза и преглед. Определянето на причината обаче може да бъде сложно, тъй като може да бъде многофакторно. Пациенти с хроничен дерматит на ръцете може да се нуждаят от тестове за откриване на контактни алергени. Може да са необходими биопсия или микология, за да се изключат други причини за възпаление на ръцете.Пациентите с всички форми на дерматит на ръцете трябва да полагат грижи към кожата на ръцете. Необходимо е минимизиране на контакта с дразнители, минимално миене на ръцете, което да включва хигиенно измиване, почистващите препарати да бъдат съобразени при доказано дразнене, ръцете да се попиват внимателно, така че да са напълно сухи. Нанасяне на подходящ хидратант, след измиване, както и преди сън. При почистване и работа да се използват защитни ръкавици, които не бива да се носят продължително време, тъй като изпотяването под ръкавиците влошава дерматит.Нанасянето на локален стероид успокоява кожата и намалява възпалението. Трябва да се прилага върху области с активен дерматит веднъж или два пъти дневно в продължение на няколко седмици, след което да се прекрати. Калциневриновите инхибитори (такролимус и пимекролимус) имат известни доказателства за ефикасност при екзема на ръцете и могат да се използват. Перорални JAK инхибитори са одобрени при резистентност на дерматит на ръцете в някои страни.Вторичната бактериална инфекция може да изисква локален или перорален антибиотик.При тежките остри обостряния на дерматит на ръцете може да се приложи краткотраен перорален кортикостероид.– Използване на хидратиращ крем многократно през деня и нанасяне на обилно количество преди лягане, за да може кожата на ръцете да се възстанови през нощта;– Използване на ръкавици навън, които допълнително да предпазват кожата на ръцете от изсушаване;– За овлажняване на въздуха у дома може да се поставя купа с вода близо до източника на топлина и това да сведе до минумум въздействието на сухия въздух върху кожата;– Проветряване на стаите, тъй като домашните прахови акари, често причиняват обостряне на екземата;– Преминаване към различен емолиент, който е ефективен за задържане на вода в кожата и следователно е полезен за много сухи участъци от кожата.Тъй като настинките и грипът могат да изострят екземата, като причинят генерализирано обостряне или по-локална контактна реакция около носа трябва да се положи грижа за цялостното здраве, както и за кожата.