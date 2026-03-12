ЗАРЕЖДАНЕ...
Съпругът на Елтън Джон: Добре е, продължава да се бори и да върви напред
©
Година по-късно Джон получи тежка очна инфекция по време на почивка във Франция, която сериозно засегна зрението му. Днес той е напълно сляп с дясното око, а с лявото вижда ограничено. Самият музикант призна, че периодът е бил изключително труден, тъй като в продължение на месеци не е могъл нито да чете, нито да гледа телевизия.
В интервю за списание "Variety" Фърниш обаче увери, че състоянието му е стабилно. "Добре е. Продължава да се бори и да върви напред. Зает е и гледа напред“, каза той. По думите му Джон се наслаждава на живота у дома с двамата им синове и не съжалява за решението си да спре с изтощителните турнета. "Обичаме да сме родители, обичаме семейството си и времето, което прекарваме заедно“, добави Фърниш.
Въпреки загубата на зрение, Елтън Джон продължава да се появява на сцена. Миналия ноември той участва в церемонията на Залата на славата на рокендрола с трибют към Брайън Уилсън, пиша NOVA. По-късно тази година музикантът ще се върне и в Бразилия след десетгодишна пауза, като ще бъде сред звездите на финалната вечер на фестивала "Rock in Rio" на 7 септември.
Още по темата
/
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
20:28
Актьорът Йордан Ръсин: Трябва да има втори вариант, защото иначе се пропада стремглаво надолу в нищото
10.03
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
07.03
Още от категорията
/
Краси Балъков: Футболът ми отне свободата, трябваше да правя компромиси, най-вече с времето с децата
07.03
Арестуваха Бритни Спиърс
06.03
Азис: Рачков ме дразни много. Двамата с Геро си си въобразили, че "Като две капки вода" е тяхно шоу
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:27 / 11.03.2026
Българката, която си купи къща само за 1 евро: Имотът не е подаръ...
12:24 / 11.03.2026
Пенсиониран сателит на NASA пада неконтролирано към Земята
06:50 / 11.03.2026
Всяка една покупка с карта neon може да бъде разделена на вноски ...
12:50 / 09.03.2026
Златина Толева: Музиката и танците са много силен обединителен ел...
11:18 / 09.03.2026
Малката героиня Малина от предаването "Бригада нова дом" е настан...
09:21 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.