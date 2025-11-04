Новини
Супермасивна черна дупка "блести" със светлината на 10 трилиона слънца
Автор: Николина Александрова 22:06Коментари (0)28
©
Учените са забелязали най-ярката досега светлина от супермасивна черна дупка, която блести със светлината на 10 трилиона слънца, предава CBS News.

Тези изблици на светлина и енергия могат да произхождат от неща като заплетени магнитни полета или прекъсвания в нагрятите газови дискове, обграждащи черните дупки. Светлините помагат на изследователите да разберат по-добре черните дупки.

Взривът е дошъл от супермасивна черна дупка, която се намира на 10 милиарда светлинни години разстояние, което го прави най-отдалеченият взрив, наблюдаван досега. Той произхожда от времето, когато вселената е била доста млада. Една светлинна година е почти 6 трилиона мили.

Последната космическа проява е забелязана през 2018 г. от камера в обсерваторията Паломар в Калифорния. Отнело е около три месеца, за да достигне максимална яркост, и оттогава насам тя намалява.

Вероятно това се е случило, защото голяма звезда се е приближила прекалено много до черната дупка и е била разкъсана на парчета.

"В началото не вярвахме на цифрите за енергията“, коментира авторът на проучването Матю Греъм от Калифорнийския технологичен институт, който управлява Паломар.

Новите открития са публикувани във вторник в списанието Nature Astronomy.

Почти всяка голяма галактика, включително и нашата Млечен път, има супермасивна черна дупка в центъра си. Огромното притегляне на тази черна дупка, която е заобиколена от мощни магнитни полета, придава на Млечния път характерния му вихър.

Учените все още не са сигурни как се образуват супермасивните черни дупки.

