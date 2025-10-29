ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Суперлуние на 5 ноември - ето как ще се отрази
Опитайте се да избягвате конфликтни ситуации и ако е възможно, просто ограничете взаимодействията си с хора, които потенциално биха могли да провокират скандал. Не се поддавайте на импулсивността си: по време на Пълнолуние в Телец е важно да запазите хладнокръвие и да избягвате вземането на прибързани решения, тъй като те биха могли да повлияят негативно на бъдещето ви, а вие едва ли искате това.
Овен
По време на Суперлуната в Телец, Овните трябва да бъдат по-смели: сега е идеалният момент да започнете да изпълнявате планове, които преди са ви се стрували нереалистични. Но това трябва да се случи без излишна суматоха.
Телец
Телецът обаче трябва да забави темпото и да спре. Сега е отличен момент да размислите върху живота си и да потърсите съвет от околните. Възможно е прекарването на време с приятели да бъде не само приятно занимание, но и ценна инвестиция в бъдещето.
Близнаци и Рак
Близнаците трябва да обмислят пауза за известно време, тъй като ако продължат да се опитват да правят всичко, навсякъде, наведнъж, това гарантирано ще доведе до емоционално прегаряне. Раците е добре да се пазят от едно и също нещо, тъй като всичко ще тръгне надолу и обичайното им планиране няма да даде желаните резултати. Доверете се на интуицията си и си позволете да се ориентирате в непредсказуемите обрати на съдбата.
Лъв и Водолей
Лъвовете и Водолеите ще се възползват максимално от Суперлуната в Телец, тъй като тя ще ги зареди с енергия. Но е важно да запомните, че сега е моментът да действате, тъй като мечтите ви няма просто да паднат в скута ви. За да получите подаръци от съдбата, ще трябва да се напрегнете и да работите усилено.
Дева
Девите ще трябва да подредят личния си живот, дори и да не им се иска. 5 ноември 2025 г. ще бъде време за инициатива. Ако отношенията ви с любимия човек са се влошили, сега е моментът да направите романтична крачка напред. А ако сте необвързани, поемете инициативата. Да, този път вие трябва да направите първата крачка.
Везни и Скорпион
Везните трябва да използват Суперлуната като време за размисъл и "работа върху грешките си“. Време е да се вгледате в себе си и да разберете какво точно сте правили погрешно. Само по този начин ще можете да постигнете желания баланс.
5 ноември 2025 г. ще бъде предизвикателство за Скорпионите, защото ще бъде лесно да загубите контрол над емоциите си. Какво трябва да направите? Преди всичко, опитайте се да избягвате конфликти с другите. Гневът няма да реши нищо, той само ще усложни и без това трудните ситуации.
Стрелец
По време на пълнолунието в Телец на 5 ноември, Стрелец може да получи интересно и необичайно предложение, което ще бъде пряко свързано с професионалното му развитие. И дори да ви се струва рисковано, приемете го. Не забравяйте, че сега е моментът да излезете от зоната си на комфорт и да покажете, че заслужавате повече.
Козирог
Козирозите, подобно на Близнаците, са изложени на риск от прегаряне, защото продуктивността им ще бъде на върха си. Как е свързано това? Точно така: ако сте Козирог, ще решите да поемете много повече задачи от обикновено и просто ще се счупите под тежестта им. Сега е важно да помните не само за работата, но и за почивката, затова планирайте време за себе си в натоварения си график.
Риби
Суперлуната ще дари този зодия Риби с почти магически дипломатически способности. Използвайте ги за добро, например, за да разрешите стари конфликти и да преодолеете недоразумения. Ключът тук е да избягвате прекомерната драматизация: всички знаем, че сте добри в добавянето на нотка театралност към всяко събитие, но това е напълно ненужно в момента.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: