Древните лечители и ботаници отдавна са описвали полезните свойства на билките, а съвременната наука потвърждава голяма част от техните наблюдения. Някои растения укрепват имунната система, други подпомагат храносмилането или нервната система, а трети поддържат черния дроб и общия тонус на организма, пише Ekathimerini, цитирана от ФОКУС.

Риган

Още в Древна Гърция риганът е бил символ на радост и щастие, като с него са се правели сватбени венци. Тогавашните лечители са го използвали като отвара при отравяния, диария и колики, както и външно за кожни възпаления. В народната медицина на Крит листата му, запържени в зехтин, са се прилагали като лапи при болки в кръста, а маслото - при зъбобол.

Днес риганът е известен като една от най-богатите на витамин C билки, съдържаща още калций, магнезий, желязо, цинк и други минерали. Има изразени антисептични и антибиотични свойства, подпомага при настинки, грип и възпаления на гърлото. Смята се и за мощен антиоксидант с висока активност, а етеричното му масло е сред най-ценените в света заради съдържанието на карвакрол и тимол.

Коприва

Копривата е сред най-популярните лечебни растения днес. Тя се използва като тонизираща напитка и се сравнява с матча заради богатия си състав и стимулиращ ефект.

Традиционно се прилага за укрепване на организма, подобряване на храносмилането и като естествен диуретик. Подпомага също лактацията и облекчава симптоми, свързани с менструация и менопауза.

Съвременни изследвания я свързват с подпомагане при проблеми с простатата, регулиране на кръвната захар, холестерола и кръвното налягане. Богата е на витамини A, C, K и минерали като желязо и калций, като допринася за детоксикация и повишаване на енергията.

Лайка

Лайката е позната със своето успокояващо и противовъзпалително действие. Тя подпомага храносмилането, облекчава стомашни спазми, намалява подуването и действа благоприятно при настинки и възпалено гърло.

Освен това има леко седативен ефект, като подпомага релаксацията и намалява стреса. Използва се и външно при кожни раздразнения. Лайката е официално призната от Европейската агенция по лекарствата като традиционен билков лекарствен продукт.

Мащерка

Мащерката е позната още от древността със своите пречистващи и укрепващи свойства. Днес тя е доказано антисептично и антибактериално растение, често използвано при респираторни инфекции.

Богата е на витамини A и C и съдържа мощни антиоксиданти. Подпомага храносмилането, облекчава кашлица и бронхит, както и възпаления в устната кухина.

Млечен трън

Млечният трън е известен със съдържанието на силимарин – активно вещество с мощен защитен ефект върху черния дроб.

Той подпомага регенерацията на чернодробните клетки и се използва при състояния, свързани с натрупване на токсини и омазняване на черния дроб. Освен това има антиоксидантно действие и подпомага метаболизма на мазнините.

Градински чай

Градинският чай (Salvia officinalis) носи името си от латинското "salvare“ – "спасявам“, заради лечебните му свойства.

Използван от древността при рани и инфекции, той днес е известен със своето антисептично, противовъзпалително и антиоксидантно действие. Подпомага паметта, нервната система и кръвообращението.

Начин на приготвяне

Билките се запарват в гореща вода с температура до 90°C за 3–5 минути. Препоръчва се съдът да бъде покрит, за да се запазят активните вещества и ароматите.